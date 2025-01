Marianne Faithfull: eine absolute Ausnahmeerscheinung

Marianne Faithfull konnte so herzlich harsch reagieren, gerade auch wenn man ihr ein Kompliment machen wollte. „Ich bin keine Ikone, und ich will keine sein“, schimpfte sie im Interview, das sie 2021 gab. „Ich bin auch kein Popstar. Ich bin erst recht keine Legende. Dieser Nonsens hängt mir schon seit vielen Jahren wirklich zum Halse raus.“ Was andere in ihr sähen, sei nicht ihr Problem. Dann lachte sie. Selbstverständlich war sie aber genau das: eine absolute Ausnahmeerscheinung. In ihrer sechs Jahrzehnte währenden, schillernden Karriere war sie eine von Großbritanniens vielseitigsten und brillantesten Künstlerinnen. Nicht nur als Sängerin und Songschreiberin, auch als Schauspielerin war Faithfull einmalig. Unvergessen ihre Darstellung einer Sexarbeiterin im Film „Irina Palm“ (2007).

