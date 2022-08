Rammstein-Konzert kollidiert mit Tollwood-Festival

Zum Jahreswechsel wollen Rammstein auf der Theresienwiese vor 145.000 Menschen auftreten. Auch das Tollwood-Festival hat für Silvester am gleichen Ort schon geplant.

Ein Riesenevent soll es werden, das da am Silvesterabend 2022 auf der Theresienwiese stattfinden soll: die Rockband Rammstein vor 145.000 Besuchern. Kaum vorstellbar, dass an gleichem Ort zur selben Zeit eine Silvester-Gala des Tollwood-Festivals stattfinden kann. So zeigen sich die Veranstalter des Tollwood-Festivals in einer Pressemitteilung auch einigermaßen verwundert über das Rammstein-Vorhaben, von dem sie nach Angaben einer Pressemitteilung aus der Zeitung erfahren haben. „Über diese Planungen sind wir bisher von keiner Stelle informiert worden. Auch ist es nicht zutreffend, dass die veranstaltende Agentur mit Tollwood gesprochen hätte – wie berichtet wurde“.

Tollwood-Gala an Silvester: Die Tickets sind schon im Vorverkauf

Die Winterversion des beliebten Münchner Festivals mit Kunsthandwerkermarkt und kulturellen Veranstaltungen findet seit 22 Jahren von Ende November bis 31. Dezember ebenfalls auf der Theresienwiese statt. Abschluss ist eine Silvestergala, die auch in diesem Jahr bereits geplant ist, deren Verträge bereits geschlossen und deren Tickets schon im Vorverkauf sind. „Wir halten die parallele Durchführung eines Rammstein-Konzerts, dessen Beschallung und die Sicherheitsvorkehrungen auf 145.000 Personen angelegt sind, und unsere Silvesterparty und der relativ ruhigen Silvestergala mit Zirkustheaterproduktion und Tanz zu Swing-Musik nicht für möglich“, heißt es in der Tollwood-Mitteilung.

Rammstein planen Konzerte im Münchner Olympiastadion

In diesem Zusammenhang weisen die Tollwood-Macher auch darauf hin, dass nach Presseinformationen bereits vier Konzerte von Rammstein für das Jahr 2023 im Münchner Olympiastadion in Planung seien. Aus der Sicht der Festival-Veranstalter ist nun nicht nur zu klären, wie der Jahreswechsel auf der Theresienwiese 2022 aussieht, sondern auch, was das für die Zukunft bedeutet. „Wir würden uns für die kommenden Jahre wieder mehr Planungssicherheit wünschen.“

Der Münchner Stadtrat wird sich in seiner Sitzung am Mittwoch voraussichtlich mit dem geplanten Rammstein-Konzert beschäftigen und darüber diskutieren, ob die Sicherheit und die Kapazität von Rettungsdiensten zu diesem an sich schon sensiblen Datum gewährleistet werden können. Auch die Interessen der Anwohner seien zu berücksichtigen. In einem weiteren Sinne könnte darunter auch das Tollwood-Festival verstanden werden.

