Münchner Sommernachtstraum 2024: Die wichtigsten Infos zum Festival

Träumen und Feiern, das will der Münchner Sommernachtstraum zusammenbringen. Es findet seit 2004 jährlich statt und bietet Show, Musik, Tanz in entspannter Atmosphäre. So lässt sich der Festival-Tag auf einer Picknickdecke verbringen, das Essen der vielen Foodtrucks genießend – oder tanzend in der Menge vor den beiden Open-Air-Bühnen.

Münchner Sommernachtstraum 2024: Termin

Der Münchner Sommernachtstraum findet in diesem Jahr am Samstag, 20. Juli, im Münchner Olympiapark statt.

Programm beim Münchner Sommernachtstraum Festival 2024

Es gibt eine große Hauptbühne und die kleinere Halbinsel-Bühne, die den Besucherinnen und Besucher laut den Veranstaltern "Open-Air-Club Atmosphäre" bietet.

Programm der Halbinsel-Bühne:

16:00 Uhr: HyTop Soundsystem

19:00 Uhr: Kid Simius live

20:15 Uhr: Erobique & Florence Adooni

Programm der Hauptbühne:

15:45 Uhr: DJ Set Gong 96,3

17:00 Uhr: Mele

18:30 Uhr: Stefanie Heinzmann

20:15 Uhr: Nico Santos

Das Feuerwerk: Der Höhepunkt des Sommernachtstraums

Der Schlusspunkt des Münchner Sommernachtstraum ist das gigantische Feuerwerk, das um 22:10 gezündet werden wird und jedes Jahr zu den größten Pyroshows in Deutschland zählt. 2023 dauerte es 34 musikalisch untermalte Minuten, umfasste 10.000 Zündpunkte und wurde von 80 verschiedenen Positionen aus über den Olympiasee und den Olympiaberg abgefeuert.

Tickets und Preise für den Münchner Sommernachtstraum 2024

Tickets für den Münchner Sommernachtstraum 2024 gibt es online. Es gibt zwei Kategorien, innerhalb derer es wiederum Einzel-, Familien- und Gruppentickets gibt. Zu den Bühnen bieten beide Kategorien Zugang. Besucherinnen und Besuchern der teureren Kategorie 1 wird aber einen besonders guten Blick auf das Feuerwerk versprochen. Außerdem bieten die Veranstalter noch eine VIP-Option. Das sind die Preise in der Übersicht:

Kategorie 1:

Normalpreis (Einzelticket): 49,50 € (bis Dezember 2023 42,50 € als Early-Bird-Ticket.Tageskasse: 52,50 €)

Family & Friends (ab 4 Personen): 46,50 €

Gruppenticket (ab 10 Personen): 45,50 €

Kategorie 2:

Normalpreis (Einzelticket): 39,50 € (bis Dezember 2023 32,50 € als Early-Bird-Ticket. Tageskasse: 42,50 €)

Family & Friends (ab 4 Personen): 36,50 €

Gruppenticket (ab 10 Personen): 35,50 €

Rollstuhlfahrer (inklusive 1 Begleitung): 39,50 €

VIP: 255€. Darin enthalten sind neben dem Eintritt ein Partplatz und der Zugang zum VIP-Bereich mit Dachterasse sowie das Essen und Getränke im Restaurant "Coubertin".

Münchner Sommernachtstraum 2024: Anfahrt zum Olympiapark

Der Münchner Sommernachtstraum findet im Olympiapark statt. Die Parkplätze in direkter Nähe des Parks sind bei großen Veranstaltungen in der Regel schnell belegt. Wer mit dem Auto anreisen möchte, sollte daher entweder sehr früh da sein oder auf Parkplätze in der Nähe des Olympiaparks sowie die Park-and-ride-Möglichkeiten rund um München ausweichen.

Öffentlich erreichbar ist der Olympiapark mit U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bus. Diese Linien halten in der Nähe des Olympiaparks:

U-Bahn: Linie U3 Richtung Moosach (Haltestelle: "Olympiazentrum")

S-Bahn: Linie S1 Richtung Ostbahnhof, ab Moosach mit U-Bahnlinie U3 oder U8 (Haltestelle: "Olympiazentrum")

S-Bahn: Linie S8 Richtung Herrsching, ab Marienplatz mit U-Bahnlinie U3 (Haltestelle: "Olympiazentrum")

Tram: Linien 20 und 21 (Haltestelle: "Olympiapark West")

Tram: Linie 27 (Haltestelle: "Petuelring")

Stadtbus: Linie 144 (Haltestellen: "Spiridon-Louis-Ring", "Olympiasee", "Olympiaberg")

Stadtbus: Linie 173 (Haltestellen: "Olympiazentrum", "Olympia-Eissportzentrum", "Petuelring")

Stadtbus: Linien 177 und 178 (Haltestelle: "Petuelring")