Billy Idol im Juni auf dem Königsplatz in München

Rocklegende Billy Idol («Rebel Yell») macht auf seiner Europatournee auch Station in München: Am 27. Juni wird er auf dem Königsplatz in der bayerischen Landeshauptstadt auftreten, wie der Veranstalter mitteilte.

München ist der zweite Deutschland-Stopp seiner «It's A Nice Day To...Tour Again»-Tournee. Am 18. Juni tritt er auf der Waldbühne in Northeim auf, am 29. Juni in Bonn und am 2. Juli in Wiesbaden. Der 69 Jahre alte Brite plant außerdem ein neues Album, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.