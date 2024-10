Mit der Tuba über den Highway: Das 2. Sinfoniekonzert der Augsburger Philharmoniker

Als ob dieses Land nicht schon ausreichend Aufmerksamkeit abbekommt! Alle Welt blickt auf die USA: Trump gegen Harris, schmutziger Polit-Boxkampf, große Show um Freiheit, Demokratie und den härtesten Haken, in einem Land, das sich immer noch als das beste auf dem Planeten versteht. Und die Augsburger Philharmoniker? Horchen etwas genauer in diesen Klang der USA hinein. Im zweiten Sinfoniekonzert der Spielzeit 2024/25 spielt das Orchester Werke, die einen dieses Spektakel von einem Land wieder lieben und schätzen lernen lassen. Sinfonisches Entertainment bei musikalischem Höchstanspruch, mit Werken von Leonard Bernstein, Charles Ives und John Williams. Und über diesen Highway in Richtung Schlussakkord brummt vor allem ein Instrument mit Macht: die Tuba.

Veronika Lintner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sinfoniekonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

USA Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis