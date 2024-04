Musik

Musiker fühlen sich von Künstlicher Intelligenz gefährdet

Plus Auch die Musikindustrie spürt die Folgen des rasanten technischen Fortschritts. Nie war Komponieren einfacher als heute. Aber was passiert, wenn Computer noch mehr können?

Von Reinhard Köchl

Sie wirkt bedrohlich wie das gigantische Ufo in Roland Emmerichs Blockbuster „Independence Day“: Keiner weiß, was als Nächstes passiert. Das Schreckgespenst der Musik im 21. Jahrhundert heißt „Künstliche Intelligenz“. Es mutet wie die ultimative Gefahr für alles an, was unter dem Begriff "menschliche Kreativität" firmiert. Spontaneität, Emotion und Überraschungen erscheinen plötzlich wie ein Anachronismus. Wer früher Musik machen wollte, musste viel können. Heute reichen ein Prompt und ein KI-Modell.

Mit den neuen KI-Werkzeugen ist jeder in der Lage, Songs zu schreiben und produzieren. Apps komponieren, erkennen Töne und Akkorde, platzieren Noten, vervollständigen Partituren. Das schürt Ängste. Werden Notenverlage überflüssig? Verlieren Komponistinnen und Komponisten ihre Arbeit? Sind Genies wie Lennon/McCartney, Mozart oder Gershwin irgendwann entbehrlich, weil Computerprogramme statt ihrer Hits am Fließband erzeugen? Den angeblich ultimativ letzten Beatles-Song „Now And Then“, veröffentlicht im November 2023, hätte es sowieso ohne den Einsatz von KI nie gegeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

