Wie Hitler und die Nazis die niederen Instinkte der Menschen bedient haben

Man hat schon so viel gelesen, so viel darüber gehört - und man sollte doch nie damit aufhören, Neues über Deutschland und den Nationalsozialismus zu lesen. Denn manchmal geht es einem wie bei diesem neuen Buch von Götz Aly. Man liest und versteht, wo der Verstand normalerweise aussteigt, nämlich wie es zu den Kriegsverbrechen und dem Völkermord an Juden, Sinti und Roma kommen konnte. Aly stellt im Buchtitel die Frage „Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933 bis 1945“ – und beantwortet diese auf knapp 700 Seiten (den Fußnotenapparat nicht mitgerechnet).

Aus der Gegenwart betrachtet wirkt der Nationalsozialismus wie der Ungeist aus der Vergangenheit, die Ideologie von gestern, man verbindet ihn mit etwas Altem, was falsch ist. Als die NSDAP in den frühen 1930er Jahren ihre starken Wahlergebnisse einfuhr, war sie die Partei mit dem jüngsten Altersdurchschnitt, stellte sie die jüngste Abgeordnetenschaft. Und wie gelang das der Partei? Zum Beispiel durch geschickte antisemitische Propaganda.

Der Antisemitismus war in den Weimarer Jahren weit verbreitet

Wobei Aly dabei erst einmal herausarbeitet, dass der Antisemitismus in den Jahren der Weimarer Republik kein Produkt nationalsozialistischer Propaganda war, sondern weitverbreitet in der Bevölkerung. Denn die niederen Instinkte wie der Neid auf die bessere soziale Stellung von Juden - etwa an Universitäten und in der Verwaltung - ließen sich in der Bevölkerung von Demagogen leicht ansprechen. Durch die Demokratie und das Aufheben von Zensur nahm der Antisemitismus in der Gesellschaft zu. Es „existiert kein genuin nationalsozialistischer Antisemitismus“, schreibt Aly. „Jedoch erkannten die Führer der NSDAP früh, wie leicht ihnen der Programmpunkt ‚Kampf gegen jüdische Vorherrschaft‘ eine weit über den engeren Kreis ihrer Gefolgsleute hinauswachsende Zustimmung verschaffen würde.“ Und nach der Machtübernahme nutzten die Nazis das, „dem Volk auf Kosten erst mit Berufsverboten belegter und dann enteigneter Juden einige Vorteile zu verschaffen“.

Glaubt man heute, dass die Nationalsozialisten ihre Unterstützer vor allem unter Kleinbürgern fand, die in der Weltwirtschaftskrise Angst vor dem gesellschaftlichen Absturz hatten, schreibt Aly, dass es ein soziologisches Merkmal gab, in dem sich die Wahlbeteiligung stark schied: die Religionszughörigkeit. Beim evangelischen Teil der Bevölkerung schnitten die Nationalsozialisten deutlich besser ab - gleichzeitig halfen evangelische Kirchenorgane tatkräftig mit, die Machtergreifung und erste Gewaltexzesse der Nationalsozialisten vor allem gegen den jüdischen Teil der Bevölkerung zu entschuldigen. Es waren eben nicht nur Großindustrielle und verängstigte Kleinbürger, die die Nazis an die Macht brachten und dort hielten.

Es gab keine feste Naziideologie, stattdessen wechselten die Programme je nach Situation

Es gab auch keine klare ideologische Linie der Nazis. „Es ist irreführend, wenn noch immer von ‚der Naziideologie‘ gesprochen wird“, schreibt Aly. Stattdessen habe es nur wechselnde, situativ abgewandelte Programme, die dazu dienten, die Macht zu gewinnen und zu erhalten. Zu den Techniken gehörten die Manipulation von Informationen, die Zerstörung öffentlicher Räume, aber auch die Politik ungedeckter Staatsschulden: „soziale Geschenke an die Massen bei zunehmend autoritärer Staatsführung“. Dazu schürten die Nazis Vorurteile und Hass gegen klar erkennbare Minderheiten und deckten das Land in einem ungeahnten Aktionismus mit Gesetzen und Verordnungen zu, der „Schwindelgefühle erzeugte und das Nachdenken lähmte“.

Aly fragt, wie es zu den großen Verbrechen kommen konnte, warum die Gesellschaft diese zuließ.. Gewalt war von Anfang an ein Herrschaftsmittel der Nazis. Und sie wurde nach Aly nie nur heimlich angewandt, es sollte sich herumsprechen, was in Konzentrationslagern geschah. Als die Nazis 1939 Polen angriffen, als sie den brutalen Krieg im Osten führten, machten die dort begangenen Kriegsverbrechen ebenfalls die Runde im Land. Das lag im Sinn von Hitler und Goebbels. Allen sollte klar sein, dass es im Krieg nur die Möglichkeit von Sieg und Niederlage gab. Man musste weiterkämpfen, weil man sich lauter Verbrechen schuldig gemacht hatte, weil es keine diplomatische Lösung geben konnte.

Aly führt auch aus, dass der Krieg für die Nazis eine starke wirtschaftliche Komponente hatte. Denn eigentlich war der Staat 1939 bereits bankrott, ruiniert durch Rüstung und Steuergeschenke, um die Bevölkerung gewogen zu halten. Bis 1939 konnte diese extreme Staatsverschuldung nur kaschiert werden, weil zusätzliches Vermögen von Vereinen, Parteien und Juden geraubt worden war. Als es 1939 im eigenen Land nichts mehr zu holen gab, schuf der Krieg Möglichkeiten, ganze Länder auszuplündern. Der Modus des nationalsozialistischen Regierens war dabei Aktionismus. „Hitlers politisches System konnte nur mit immer neuen Aktionen am sichersten in einem immer weiter ausgreifenden Bewegungskrieg funktionsfähig bleiben. Denn hätte die Drehzahl für etwas längere Zeit nachgelassen, wäre das wild kreiselnde Hitlerdeutschland ziemlich unelegant zu Boden gerumpelt und reglos liegen geblieben.“

Aly legt mit seinem Buch eine überzeugende Analyse vor, wie es den Nazis gelang, die Bevölkerung auf ihren Kurs der Gewaltexzesse zu zwingen und zu halten.