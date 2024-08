„Das ist es, es passiert“, schrieben Oasis am Dienstagvormittag auf der Plattform X. Es geht um das Comeback der Brüder Noel und Liam Gallagher, über das in den vergangenen Tagen bereits spekuliert wurde. Die beiden kündigten in ihrem Post 14 Konzerte im Sommer 2025 in Großbritannien und Irland an.

