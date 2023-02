Opern-Premiere

18:00 Uhr

Bei "Pagliacci" hat die Frau das letzte Wort

Lust, die zur Tragödie führt: Nedda (Maria Rosendorfsky) verliebt sich in „Pagliacci“ in den jungen Silvio (Oddur Jonsson).

Plus Leoncavallos und Mascagnis berühmte Verismo-Kurzopern gibt es am Theater Ulm im Doppelpack. Die Inszenierungen stammen aus einer Hand, folgen jedoch unterschiedlichen Ansätzen – in einem Fall mit überraschendem Ende.

Von Dagmar Hub

Zweimal Begehren und enttäuschte Hoffnungen, zweimal ein Spiel mit den starken Emotionen eines anderen Menschen, zweimal blutrünstige Rache an einem Sonntag – aber unterschiedliche Ansätze: Das Theater Ulm bringt im Großen Haus Pietro Mascagnis „Cavalleria rusticana“ und Ruggero Leoncavallos „Pagliacci“ als am Ende gefeierten Doppelpack für einen langen Abend auf die Bühne.

