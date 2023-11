Pink setzt Tour fort: Drei neue Konzerte in Deutschland

Sie hat wohl nicht genug bekommen – und die Fans auch nicht: Pink will 2024 ihre "Summer Carnival"-Tour fortsetzen. Auch in Deutschland spielt sie drei Konzerte.

Erst im Juli stand Pink im Münchner Olympiastadion auf der Bühne, nun hat die Sängerin bereits die nächsten Konzerttermine bekannt gegeben. Wie der Popstar am Dienstagmorgen auf Instagram verkündete, wird die "Summer Carnival"-Tour fortgesetzt. Natürlich stehen in diesem Zuge auch weitere Auftritte in Deutschland an – welche das sind und ab wann und wie es Tickets gibt, ist hier nachzulesen.

Pink-Konzerte in Deutschland 2024: Termine

"Wir hatten so viel Spaß. Wir müssen es einfach nochmal machen", schrieb die 44-Jährige in ihrem Instagram-Post über ihre Tourverlängerung. In diesen Städten spielt Pink im Jahr 2024 in Deutschland:

Leipzig : 17. Juli 2024 in der Red Bull Arena

17. Juli 2024 in der Arena Stuttgart : 19. Juli 2024 in der MHP Arena

19. Juli 2024 in der MHP Arena Möchengladbach: 21. Juli 2024 im Borussia-Park

Summer-Carnival-Tour 2024: Ticket-Vorverkauf ab Montag

Wer ein Ticket ergattern will, hat noch ein paar Tage Zeit, sich vorzubereiten. Der Vorverkauf für die Shows auf Eventim startet am Freitag, 24. November, um 10 Uhr. Bereits am Mittwoch, 22. November, startet ab 10 Uhr ein Vorverkauf für "Priority Tickets" für O2-Kundinnen und Kunden. Für diese gibt es in limitiertes Ticketkontingent. Der allgemeine Vorverkauf beginnt dann am Montag, 27. November, ebenfalls um 10 Uhr.

Wie viel die Karten kosten, ist noch nicht bekannt. Was allerdings feststeht: Pink hat, wie bereits beim ersten Teil ihrer "Summer Carnival"-Tournee, Verstärkung an ihrer Seite. Als Vorband sind die irische Popband The Script angekündigt, ebenso wie die amerikanische Sängerin Gayle und der DJ KidCutUp.

