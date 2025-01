16-Jährige durch Silvesterrakete schwer verletzt

Eine Jugendliche ist in Stuttgart von einer Silvesterrakete getroffen und schwer verletzt worden. Drei Unbekannte sollen auf eine Gruppe von bis zu 30 Menschen mehrere Silvesterraketen abgefeuert haben, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei die 16-Jährige am Kopf getroffen worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bat etwaige Zeugen des Vorfalls in der Silvesternacht um Hinweise.

