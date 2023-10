Vom Mädchen von nebenan zur Weltmarke: Was steckt hinter dem Phänomen Taylor Swift?

Von Veronika Lintner - 26. Oktober 2023 Artikel anhören Shape

Ob im Kino, in den Arenen oder im Football-Stadion: Taylor Swift scheint den Gipfel ihres Ruhms erreicht zu haben. Was steckt hinter dem Phänomen?

Football ist ein Sport für Muskelschränke. Für harte Rambos und elegante Sprinter. Athleten in Rüstung jagen einem eiernden Ball hinterher, darum geht es in diesem Sport. Eigentlich. Denn in diesen Tagen dominiert eine Frau die National Football League in den USA: Bei fast jedem Spiel der Kansas City Chiefs sitzt sie im Publikum, im roten Fan-Pulli. 75.000 füllen das Stadion, aber alle Augen und Linsen scheinen nur auf sie gerichtet. Diese Frau ist nun mal ein Weltstar. Zwölf Grammys hat sie gewonnen, mit ihrer Musik 101 Guinness-Weltrekorde gebrochen, ein geschätztes Vermögen von 740 Millionen Dollar angehäuft: Der Dauergast im Football-Stadion heißt Taylor Swift. Die Sängerin lebt seit Kurzem in einer Beziehung mit Kansas-Footballer Travis Kelce und ein Schlagzeilen-Donner umwettert die Romanze.

75.000 füllen das Stadion der Kansas City Chiefs. Doch alle Augen und Linsen scheinen nur auf sie gerichtet. Foto: Ed Zurga, dpa

„Das erste Kussfoto ist aufgetaucht“, „Travis Kelce kauft ein Liebesnest für sich und Taylor Swift“. Und die Pop-Fangemeinde in Deutschland hofft auf ein geplantes Gastspiel der Sportler aus Kansas: „Kommt Superstar Swift zum NFL-Spiel in Frankfurt?“ Als ob diese Frau sonst keine anderen Schlagzeilen produziert. Fans hatten im Sommer schon ihr Sparkonten für Konzerttickets ausgeschüttet, Swift singt auf ihrer Tour 2024 auch in Gelsenkirchen in der Fußballarena (Platz am Bühnenrand 640 Euro). Im Kino läuft gerade ein Konzert-Film ihrer „Eras“-Tournee (40 Millionen Dollar Umsatz an den Kassen binnen einer Woche). Und an diesem Freitag veröffentlicht die 33-Jährige auch noch das Album „1989 (Taylor’s Version)“. Dass sie dafür alte Hits neu aufbrüht? Stört keinen Fan. Auch dahinter steckt ein Kapitel der Legendendichtung um Taylor Swift. Mit zehn Studioalben in 17 Jahren hat sie ihre Marke an die Spitze des Geschäfts getrieben. Wer ist Taylor Swift?

