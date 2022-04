Das ist die Dirigentin des neuen Mädchenchors der Domspatzen

Plus Die weltberühmten Regensburger Domspatzen bekommen erstmals einen Mädchenchor. Elena Szuczies, 28, wird ihn leiten. Auf eine Aufgabe hat sie allerdings weniger Lust.

Über 1000 Jahre hinweg war klar: Ein Regensburger Domspatz ist männlich. Doch damit ist es ab Herbst vorbei. Dann baut die 28 Jahre alte Elena Szuczies dort zusätzlich einen Mädchenchor auf und leitet diesen auch. „Ich habe schon lange auf diesen Schritt gewartet“, sagt Szuczies. Nun könnten auch Mädchen eine Ausbildung auf hohem Niveau bei dem weltberühmten Chor bekommen.