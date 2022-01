Jazzpianist Fred Hersch : Meditationen am Piano

Jazzpianist Fred Hersch lässt die Dinge auf sich zukommen – auch auf seinem neuen Album „Breath by Breath“. Seine Unabhängigkeit von Stilen und Genres hat er sich hart erkämpft.

Es ist eine Allianz, die im ersten Moment verblüfft: Igor Levit, seines Zeichens selbst gefeierter Klassik-Pianist, ist einer der größten Fans von Fred Hersch. Als ihm dieser vor Jahren begegnete, veränderte sich sein Gefühl für das Instrument von Grund auf. „Ich war Ende 20 und dachte, ich habe in meinem Leben noch keinen Ton so gespielt wie er“, schwärmte Igor Levit kürzlich gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Fred Hersch habe ihm die Furcht vor all den unbekannten, fremden, steinigen Wegen genommen.

Um der Einzigartigkeit des 66-Jährigen auf die Spur zu kommen, seinem Stil, der längst keinem Vergleich mehr standhält, können solche Aussagen durchaus zum Ziel führen. Sein eigenes Spiel beschreibt Hersch ähnlich: „Ich fange an zu spielen, und dann gehe ich auf einem bestimmten Weg. Wenn er mir gefällt, gehe ich weiter auf diesem Weg. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich das Gefühl habe, ach nein, das mag ich jetzt nicht mehr. Dann nehme ich einfach die nächste Ausfahrt und gehe woanders hin.“

Und man kann sie hören, diese hart erkämpfte Freiheit, diese Unabhängigkeit von Genres und Klischees, bei der ein Pop-Song wie Jimmy Webbs „Witchita Lineman“ genauso klingt, wie der Jazzstandard „Blue Monk“ oder die 24 Variationen von Bach-Chorälen. Harmonien, Rhythmen, Emotionen – „Let’s call it Fred-Music“, lächelt Hersch im Hotelzimmer in Rom, wo er auf seinen abendlichen Auftritt mit Enrico Rava wartet. Oder besser: „The music of my life!“

In Europa blüht US-Pianist Fred Hersch auf

Der italienische Trompeter und er kennen und schätzen einander, spielten im vergangenen Sommer bereits einige Konzerte und wollen im Anschluss daran nach Lugano weiterreisen, um für ECM ein gemeinsames Album aufzunehmen. Zum ersten Mal also wird der Inbegriff pianistischer Ästhetik auf dem vielleicht ästhetischsten Label der Vergangenheit und der Gegenwart zu hören sein! „Questo sarà fantastico“ (Es wird fantastisch werden), kommentiert Fred in der Landessprache mit kratzender Stimme, bedingt durch die jahrelange Einnahme von Medikamenten zur Unterdrückung seiner HIV-Infektion, das bevorstehende Ereignis. Fast will man seinen Zustand als heiter bezeichnen, etwas, das in den vergangenen Jahren wegen seiner gravierenden gesundheitlichen Probleme nahezu unmöglich schien. Aber hier in Europa blüht der US-Pianist richtig auf. Ein bisschen Leben und Leben lassen, viel Musik, selbst wenn andere Kollegen den kurzzeitig erkrankten Rava zu Beginn der Tour ersetzen mussten. Nicht irgendwelche Trompeter, sondern richtig prominente – wie es eben einem Ausnahmemusiker vom Kaliber eines Fred Hersch gebührt: in Luxemburg, Madrid und Sevilla sprang Avishai Cohen ein, in der Hamburger Elbphilharmonie Dave Douglas und in Brüssel Ralph Alessi. „Ihr habt hier wunderbare Flügel, tolle Konzerthallen und richtig gutes Essen. Ich fühle mich pudelwohl, ich bin genau da, wo ich jetzt im Augenblick sein möchte!“

Alles mutet wie ein Befreiungsschlag nach langer Katharsis an, auch wenn Omikron der gerade erwachten Euphorie wieder einen Riegel vorzuschieben droht. „Mein Partner und ich besitzen ein Ferienhaus in Pennsylvania, etwa zwei Stunden von unserem Appartement in Manhattan entfernt. Beginnend mit der ersten Welle haben wir dort nahezu das gesamte erste Jahr verbracht, auch meine Solo-CD ´Songs From Home‘ entstand dabei. Zeitweise war alles sehr deprimierend für mich. Jetzt sind wir zurück in New York. Zwischenzeitlich war es großartig, zu sehen, dass die Leute wieder unterwegs sind, auf dem Broadway, in Restaurants. Jetzt ist das leider wieder anders. Ich habe fast 45 Jahre ohne Unterbrechung gespielt, aber in Pennsylvania ging gar nichts mehr. Kein Wind mehr im Segel, die Motivation war völlig weg. Jetzt fühlt es sich an, als wären meine Batterien wieder aufgeladen. Ich muss nicht mehr alles machen, sondern nur noch das, was Spaß macht und auf was ich Lust habe.“

Lesen Sie dazu auch

Jazzpianist Fred Hersch: Sein Ideal ist die ganzheitliche Musik

Perfektes Stichwort. Im Sommer nämlich fand Fred Hersch endlich Zeit, ein lang gehegtes, ehrgeiziges Herzensprojekt in Angriff zu nehmen. Etwas, das seinem Ideal von ganzheitlicher Musik ziemlich nahekommt, eine Verschmelzung von Klassik und Jazz, die er mit seinem Trio (Drew Gress, Bass, und der deutsche Schlagzeuger Jochen Rückert) sowie dem (weiblich besetzten) Crosby Street String Quartet (die Violinistinnen Joyce Hammann und Laura Seaton, die Bratschistin Lois Martin und die Cellistin Jody Redhage Ferber) realisierte – auf anregende Weise anders als der Third Stream eines Gunther Schuller, den Fred lakonisch „eine Zwangsheirat zwischen beiden Strömungen“ nennt. „Seit ich ein Kind war, haben mich Streicherquartette begleitet. Meine Klavierlehrerin in Cincinnati war die Frau des Cellisten des berühmten LaSalle-Quartetts. Wenn die vier probten, lag ich häufig auf dem Teppichboden des Wohnzimmers und hörte zu, wie sich die Stimmen der Bratsche, der ersten und zweiten Geige und des Cellos vermischten. All meine Kompositionen fußen seither auf vier melodischen Stimmen. Streichquartette sind also eine ganz natürliche melodische Konfiguration für mich, und gewissermaßen die perfekte musikalische Kombination, weil sie rhythmisch und ebenso lyrisch agieren können. Ein gleichmäßiger Fluss.“

Fred Herschs neues Album "Breath By Breath": Dinge zulassen oder einfach nur beobachten

Weil Fred Hersch seit Beginn der Pandemie verstärkt Zuflucht in der Meditation sucht, bei der es vor allem darum geht, über das Atmen Entspannung zu finden, Dinge zuzulassen oder einfach nur zu beobachten, wie sie auftauchen und vergehen, trägt das Werk den Titel „Breath By Breath“ (Palmetto). Im Zentrum steht die „Sati Suite“, abgeleitet von „Sati“, einem Wort aus der buddhistischen Pali-Sprache, das „Achtsamkeit“ oder „Bewusstsein“ bedeutet. „Das Meditieren hat mir während Corona geholfen, in der Gegenwart zu bleiben und zu akzeptieren, dass die meisten Dinge in der Welt sowieso außerhalb meiner Kontrolle liegen. Ich lasse mich nicht mehr von jedem Wind umwehen, von Freude oder Trauer, Verlust oder Gewinn, Ruhm oder Schande, Lob oder Tadel.“ Seine Meditationserfahrungen skizzierte er in acht Sätzen, die Titel tragen wie „Know That You Are“, „Monkey Mind“, „Rising, Falling“ oder „Begin Again“, ohne dabei der Gefahr anheim zu fallen, sie wie einen Soundtrack für esoterische Patchouli-Schneidersitzzirkel klingen zu lassen. Den Schlusspunkt setzt die „Pastorale“ von Robert Schumann, an der er sich schon als Kind bei besagter Klavierlehrerin versuchte.

Das ist der Weg, auf dem sich Fred Hersch gerade befindet, und er scheint mehr mit sich im Reinen als je zuvor. Er wolle nicht mehr die Erwartungen der Jazzkritiker bedienen, in Clubs ebenso auftreten wie in großen Konzertsälen, und am Piano meditieren, „was ich eigentlich schon mein ganzes Musikerleben lang getan habe, weil ich stets mit geschlossenen Augen spiele.“ Und der Atem navigiert ihn dabei durchs Leben.