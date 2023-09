Lena Valaitis: Die Alterslose feiert ihren 80. Geburtstag

Die Schlägersängerin Lena Valaitis hat ihre Showkarriere vor drei Jahren an den Nagel gehängt. An ihrem 80. Geburtstag verreist sie – mit ihrem "größten Glück".

Der Vergleich hinkt ein wenig, aber von der Hand zu weisen ist er nicht: Lena Valaitis war so etwas wie die Helene Fischer der 80er Jahre. Nicht ganz so erfolgreich, aber durchaus eine große Nummer in der Showbranche. 1981 wurde sie mit ihrem bekanntesten Stück "Johnny Blue" Zweite beim Eurovision Song Contest.

Vor allem optisch ähneln sich die Schlagersängerinnen, die beide aus dem Osten stammen. Fischer aus dem russischen Krasnojarsk, Valaitis, die bürgerlich Anelė Luise Jüssen heißt, aus Memel im heutigen Litauen. Doch während Helene Fischer die großen Bühnen bespielt, hat Lena Valaitis vor drei Jahren ihre Karriere ohne großes Tamtam ausklingen lassen. „Ich beschloss, dass 77 das perfekte Alter ist, um aufzuhören", sagte sie der Bild-Zeitung.

Für Oma Lena Valaitis ist ihre Familie ihr "größtes Glück"

Doch Valaitis, die heute ihren 80. Geburtstag feiert, ist immer noch top in Form. Und für sie gilt, was sich viele ältere Menschen wünschen. Sie sieht ohne Übertreibung 30 Jahre jünger aus, als sie ist. Die guten Gene ihrer Mutter, sagt sie. Die Künstlerin scheint mit sich im Reinen zu sein: „Ich vermisse die Bühne nicht. Ich habe zwei großartige Söhne, eine bezaubernde Schwiegertochter und einen kleinen Enkelsohn. Sie sind mein größtes Glück", erzählte sie dem Boulevardblatt. Die Sängerin, die in München lebt, joggt noch täglich bis zu zehn Kilometer an der Isar entlang.

Und langweilig wird ihr auch sonst nicht. Ohne große künstlerische Ambitionen malt sie gerne. Sie versucht sich an Kopien der Werke großer Impressionisten, zeigt ihre Kunst aber nur im privaten Kreis. Noch immer nicht verwunden hat sie allerdings den Tod ihres Mannes Horst Jüssen, der vor 15 Jahren an Krebs starb.

Ex-Schlagerstar Lena Valaitis trauert der Bühne nicht hinterher

Lena Valaitis hat in ihrem Leben schon früh auf die Karte Musik gesetzt. Mit dem Hitproduzenten Jack White sang sie in den 70er-Jahren diverse Titel ein. Mit "Ein schöner Tag", der deutschen Version von "Amazing Grace", kam sie erstmals in die Top 20 der Charts. Ihren größten Erfolg hatte sie aber mit dem Ralph-Siegel-Titel "Johnny Blue".

Ende 1993 zog sie sich aus dem Showgeschäft erstmals zurück, 2001 versuchte sie ein Comeback, bevor sie 2020 ihre Karriere endgültig beendete. Im Gegensatz zu manch anderen ihrer Kolleginnen und Kollegen trauert Lena Valaitis der Bühne nicht nach. Ihren heutigen Geburtstag will sie mit der Familie feiern: „Meine Kinder entführen mich auf eine Reise. Ich habe keine Ahnung, wohin es geht.“ Klingt gut.