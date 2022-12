Schauspielerin Lily Collins träumt sich bei Netflix durch Paris

Die Schauspielerin Lily Collins stürmt als Emily Cooper in der Netflix-Serie "Emily in Paris" die Trends. Warum die Schauspielerin für ihre Rollen schon mal an Grenzen geht.

Oh Paris, du Sehnsuchtsort, du romantische, wunderschöne Stadt. Ein Ort, an dem die Verwirklichung der Träume wartet. Und die Liebe in Form eines charmanten Manns nur ein Stockwerk weiter wohnt. Zumindest wenn es nach der Netflix-Serie "Emily in Paris" geht. Vor kurzem startete nun die dritte Staffel. Die britisch-amerikanische Schauspielerin und Model Lily Jane Collins verkörpert darin die Marketing-Expertin Emily Cooper, die bei einer Pariser Luxusmarke arbeitet.

Hinter den Kulissen scheint aber nicht alles so perfekt gewesen zu sein. Dem Fernsehmoderator Jimmy Fellon erzählte Collins nach den Dreharbeiten, dass sie schlimme Schmerzen an den Füßen hatte, weil sie ständig High Heels tragen musste. "Ich benötigte Einlagen, die für jedes Paar Schuhe gefertigt wurden. Ich scherze nicht. Ich habe mich uralt gefühlt."

Ihren Durchbruch hatte Lily Collins mit dem Drama "Blind Side – die große Chance"

Bereits mit zwei Jahren wirkte die 33-jährige Tochter der Musiklegende Phil Collins und seiner zweiten Ehefrau Jill Tavelmann in einer BBC-Serie mit. Ihre eigentliche Film- und Fernsehkarriere startete sie aber erst später. Denn ihr Interesse galt zunächst dem Journalismus. An der University of Southern California begann sie mit einem entsprechenden Studium, brach es dann aber zugunsten einer Karriere als TV-Moderatorin ab.

2009 gelang ihr an der Seite von Sandra Bullock im erfolgreichen Drama "Blind Side – die große Chance" der Durchbruch im Kino. Danach spielte sie unter anderem in der romantischen Komödie "Love Rosie – Für immer vielleicht".

Für den Film "To the Bone" nahm Collins zehn Kilo ab

In ihre wahrscheinlich persönlichste Rolle schlüpfte Collins im kontrovers diskutierten Drama "To the Bone". Die fragil wirkende Schauspielerin litt als Teenagerin selbst an Magersucht und nahm dennoch für ihre an Anorexie leidende Hauptfigur noch einmal zehn Kilo ab.

Die 33-Jährige engagiert sich seit Jahren gegen Mobbing und Bodyshaming. Damit ist das Herabwerten von Menschen aufgrund ihres Körpers gemeint. Sie ist zudem Botschafterin der Organisation "GO Campaign" zum Schutz von Waisen und gefährdeten Kindern.

Und auch wenn ihre Hauptfigur in "Emily in Paris" sich noch nicht für die große Liebe entscheiden hat, ist Lily Collins im realen Leben seit etwa einem Jahr mit Regisseur Charlie McDowell verheiratet.