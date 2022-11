Sie spielt die Queen in der neuen Staffel von "The Crown"

Die Schauspielerin Imelda Staunton verkörpert in der fünften Staffel der Netflix-Serie "The Crown" Queen Elizabeth II. Die Serie sorgt gerade für kontroverse Diskussionen.

Imelda Staunton sitzt mit blauem Blazer und weißer Bluse gesittet an einem opulenten Schreibtisch, im Hintergrund ein Foto der jungen Queen Elizabeth. "Hoffentlich sehe ich gerade ruhig, gesammelt und kompetent aus", sagt sie in die Kamera, die Hände ineinander gefaltet: "Aber mein Magen schlägt gerade Purzelbäume." Staunton ist sich der großen Fußstapfen ihrer Rolle bewusst: Die britische Film- und Theaterschauspielerin verkörpert in der fünften Staffel der Netflix-Produktion "The Crown" Queen Elizabeth II. und wenn man sie in dem kurzen, von Netflix veröffentlichen Clip betrachtet, sind äußerlich durchaus Parallelen zur langjährigen britischen Monarchin zu erkennen.

Die fünfte Staffel "The Crown" spielt in den 90er Jahren und sorgt für Kritik

Damit tritt Staunton eine kontroverse Rolle an. Denn die fünfte Staffel von "The Crown" spielt in den 90er Jahren, in denen das britische Königshaus schwierige Zeiten durchmacht. Sie wirft kein gutes Licht auf die Ehe von Prinz Charles und Lady Diana und beleuchtet die damaligen Skandale im Haus Windsor. Die Serie ist keine Dokumentation, lehnt sich aber stark an historische Ereignisse an. So kurz nach dem Tod der 96-jährigen Queen und der Krönung von King Charles erheben sich nun kritische Stimmen: Ist die Darstellung der Serie zum jetzigen Zeitpunkt angemessen?

Staunton selbst empfindet viel Respekt für ihren Charakter. Der Tod von Elizabeth II. schockierte die Schauspielerin mehr als gedacht, wie sie in einem Interview mit Entertainment Tonight erzählt. Zwei Jahre lang habe sie sich intensiv mit der Rolle auseinandergesetzt. Am Tag nach der Beerdigung drehte sie eine Szene mit vielen Nebendarstellern: "Ich hatte das Gefühl, dass es für einige schwierig war, mich anzusehen."

Imelda Staunton ist als Dolores Umbridge in den Harry-Potter-Filmen zu sehen

Dabei hat die gestandene Schauspielerin schon viele Rollen gespielt. Imelda Mary Philomena Bernadette Staunton, wie die Tochter zweier irischer Einwanderer mit vollem Namen heißt, hat bereits eine Oscar-Nominierung für den Film "Vera Drake" und 25 Preise für verschiedene Darstellungen in Theater und TV eingeheimst. Dem breiten Publikum ist die 66-Jährige wahrscheinlich als unsympathische Lehrerin Dolores Umbridge aus den Harry-Potter-Filmen bekannt.

Mit der Schauspielerei begann sie im Schultheater. Mit Freundinnen führte sie ein Stück auf und wurde dabei von einem Sprachcouch entdeckt. Danach führte ihr Weg zur renommierten Schauspielschule Royal Academy of Dramatic Arts in London, das war der Grundstein für ihre Karriere. Verheiratet ist die Britin mit dem Schauspieler Jim Carter, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat.

