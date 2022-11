Wie die Schauspielerin Christina Applegate mit ihrer Krankheit kämpft

Bekannt wurde sie als "Dumpfbacke" Kelly Bundy in der Serie "Eine schrecklich nette Familie". Nun wurde bei Christina Applegate Multiple Sklerose diagnostiziert.

Es sind Sätze, die normalerweise so gar nichts mit dem üblichen Hollywood-Glamour zu tun haben. "Gehstöcke sind jetzt Teil meiner neuen Normalität", schrieb Christina Applegate ihren Fans auf Twitter. Sie habe demnächst eine sehr wichtige Zeremonie. "Mein erster Ausflug, seit bei mir MS diagnostiziert wurde." 2021 hatte die US-amerikanische Schauspielerin öffentlich gemacht: Sie ist an der Nervenkrankheit Multiple Sklerose (MS) erkrankt. Es ist nicht die erste harte Diagnose: Nach einer Brustkrebserkrankung mit nur 36 Jahren hatte sich Applegate beide Brüste entfernen lassen. Nur ein Jahr später wurde sie vom People Magazine auf die Liste der 100 schönsten Frauen gewählt. Der Star leidet an einer Mutation des Gens BRCA1, die das Krebsrisiko bei Frauen stark erhöht. 2017 ließ sie Eierstöcke und Eileiter ebenfalls entfernen, um einer erneuten Krebserkrankung vorzubeugen. Nun also MS.

Bereits mit drei Monaten stand Christina Applegate vor der Kamera

Die Karriere der Schauspielerin ist wohl das, was man einen Dauerbrenner nennt: Die kleine Christina trat bereits mit drei Monaten mit ihrer Mutter, der Sängerin und Schauspielerin Nancy Priddy, in einem Werbespot im US-amerikanischen Fernsehen auf. Einem großen Publikum wurde sie in den 1980er und 1990er Jahren durch die US-Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" bekannt. Die damals erst 16-Jährige spielte Tochter Kelly Bundy, genannt die „Dumpfbacke“. Ende der 1990er war sie als "Jesse Warner" in der Fernsehserie" Jesse" zu sehen.

Applegates Arbeit wurde mit Preisen belohnt: 1987 und 1989 mit dem Young Artist Award. Für die Hauptrolle im Broadway-Musical "Sweet Charity" wurde sie 2005 für einen Tony-Award vorgeschlagen. Die Hauptrolle in der Comedyserie "Samantha Who" bescherte ihr jeweils zwei Emmy-, Golden-Globe- und drei Screen-Actors-Guild-Award-Nominierungen. Insgesamt wurde sie siebenmal für den Emmy nominiert, 2003 gewann sie ihn: für ihren Gastauftritt als Rachels Schwester Amy in der Sitcom "Friends". Privat ist sie mit dem niederländischen Musiker Marty LeNoble glücklich, die beiden sind seit 2013 verheiratet.

Die US-Schauspielerin war von "Eine schrecklich nette Familie" bis "Dead to Me" in vielen Rollen zu sehen

Seit 2019 spielt Applegate in der Netflix-Serie "Dead to Me" die Hauptrolle Jen Harding. Als die MS-Diagnose sie während der Dreharbeiten zur letzten Staffel erreichte, wurde die Produktion für rund fünf Monate unterbrochen, damit sie ihre Behandlung beginnen konnte. Die heute 50-Jährige erklärte der New York Times, ihr habe die Auszeit gutgetan: „Ich musste den Verlust meines Lebens verarbeiten, den Verlust dieses Teils von mir.“ Aufgeben will die Mutter einer zwölfjährigen Tochter nicht. "Ich werde das niemals akzeptieren", erzählte die Schauspielerin. "Ich bin angepisst."