Verdis "Ernani" feiert Premiere bei den Bregenzer Festspielen – Musik und blutige Action

Plus Großartige Sänger, feurig interpretierte Musik und eine actiongeladene Inszenierung: Verdis Oper „Ernani“ in Bregenz erhält riesigen Beifall und Jubel.

„Eine unglaubliche Menge Blut“ werde bei „Ernani“ fließen, hat Regisseurin Lotte de Beer neulich angekündigt. Tatsächlich geht es ziemlich brutal zu in ihrer Version von Giuseppe Verdis Werk, das zum Start der Bregenzer Festspiele als „Hausoper“ Premiere feierte. Ständig geraten die drei Männer aneinander, die die junge Elvira lieben, besitzen, heiraten möchten. Dafür kämpfen sie mit Worten, ihre Gefolgsleute mit Fäusten und Messern.

Stuntleute besorgen das akrobatisch choreografiert, bisweilen fast balletthaft. Blut fließt aber nicht – es spritzt. Bevorzugt auf unschuldig weiße Wände. Quentin Tarantino lässt grüßen. Lotte de Beer nimmt Anleihen bei der Ästhetik des zeitgenössischen Kinos und wählt artistische Action, um die Vierecks-Geschichte zu erzählen. Das bietet sich durchaus an, denn keiner der drei Herren, die um die Dame buhlen, geht zimperlich vor. Man bedroht und erpresst einander, kündigt Mord und Totschlag an. Die Frau ist – wieder mal – Ziel und Opfer unterschiedlich motivierter männlicher Begierden; sie darf mal hoffen, mal bangen, mal betteln.