"Reich und Schön"-Schauspielerin: Andrea Evans ist tot

Sie wurde bekannt durch US-amerikanische Seifenopern wie "Reich und Schön" und "Liebe, Lüge, Leidenschaft": Nun ist die Schauspielerin Andrea Evans gestorben.

Die US-amerikanische Schauspielerin Andrea Evans ist gestorben. Nur 66 Jahre wurde der Serienstar alt, der durch Rollen in zahlreichen US-amerikanischen Seifenopern wie "Reich und schön", "Schatten der Leidenschaft" und "Liebe, Lüge, Leidenschaft" bekannt wurde. In den Vereinigten Staaten galt Andrea Evans als TV-Ikone.

Evans ist am Sonntag in ihrem Haus im kalifornischen Pasadena gestorben. Die Schauspielerin habe den Kampf gegen Brustkrebs verloren. Das teilte ihr Manager Nick Leicht gegenüber verschiedenen US-amerikanischen Medien mit. "Ich habe in den vergangenen sieben Jahren mit Andrea gearbeitet. Sie war ein unglaubliches Talent, und es war eine Freude, mit ihr zu arbeiten", erklärte er. Evans hinterlässt ihren Ehemann Stephen Rodriguez und ihre Tochter Kylie.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

US-Serienstar Andrea Evans mit 66 Jahren an Brustkrebs gestorben

Andrea Evans wurde in den 1970er-Jahren als "Tina Lord" in der Fernsehserie "Liebe, Lüge, Leidenschaft" (Im Original: "One Life to Live") berühmt. Dafür erhielt sie eine Emmy-Nominierung. Im Anschluss zog sie sich allerdings mehrere Jahre aus der Öffentlichkeit zurück. Der Grund: Ein Stalker verfolgte sie. 2008 erklärte die Schauspielerin in einem Interview: "Das hat mich für immer verändert."

Geboren wurde Andrea Evans in Aurora im Bundesstaat Illinois. In jungen Jahren nahm sie an Schönheitswettbewerben teil und spielte Theater. Die Soap-Casting-Direktorin Mary Jo Slater wurde dabei auf sie aufmerksam und verschaffte ihr eine Rolle in "Liebe, Lüge, Leidenschaft". Anfang der 1980er-Jahre spielte sie in "Schatten der Leidenschaft", ab Ende der 1990er-Jahre in "Reich und Schön". Zuletzt wirkte Evans in der Amazon-Prime-Serie "The Bay" mit.

Lesen Sie dazu auch