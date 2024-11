Robbie Williams kommt 2025 nach München

Robbie Williams kommt auf seiner Tour 2025 für insgesamt sieben Konzerte nach Deutschland - darunter auch ins Olympiastadion in München. Das kündigte der Sänger am Montag unter anderem auf X an. „Diese Tour wird meine bisher mutigste – ich kann es kaum erwarten, euch nächstes Jahr zu sehen. Es wird Songs aus dem Film ‚Better Man‘ und auch neue Musik geben … aber dazu bald mehr“, wird Williams in der Ankündigung zitiert.

Robbie Williams kommt auf Tour 2025 nach Deutschland

Dabei startet Robbie Williams seine Tour 2025 zunächst in Großbritannien - das erste Konzert findet am 31. Mai 2025 in Edinburgh statt. Ab Ende Juni ist der 50-Jährige dann auch für mehrere Konzerte in Deutschland unterwegs. Er spielt in Gelsenkirchen, Hannover, Leipzig, zweimal in Berlin, in München sowie in Frankfurt. Zudem führt ihn seine Tour durch Schottland, England, Dänemark, Niederlande, Frankreich, Spanien, Österreich, Italien, Litauen, Lettland, Schweden, Norwegen, Irland, Tschechien, Polen und Ungarn, bevor sie am 20. September 2025 im finnischen Helsinki endet.

So gibt es Tickets für Robbie Williams 2025

Alle Termine sowie die Zugangsdetails für den Ticketvorverkauf sind unter https://betterman.robbiewilliams.com verfügbar. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Termine und Orte der Konzerte in Deutschland:

Robbie-Williams-Tour 2025: Alle Konzerte in Deutschland im Überblick

25.06.2025 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

30.06.2025 Hannover, Heinz von Heiden Arena

09.07.2025 Leipzig, Red Bull Arena

21.07.2025 Berlin, Waldbühne

22.07.2025 Berlin, Waldbühne

26.07.2025 München, Olympiastadion

10.08.2025 Frankfurt, Deutsche Bank Park

Robbie Williams hat in Deutschland eine riesige Fangemeinde. Der Musiker kommt regelmäßig auf seinen Tourneen in das Land. So war er etwa im Sommer 2022 vor 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem Münchner Messegelände aufgetreten. Vor wenigen Tagen war der Entertainer mit dem Bambi in der Kategorie „Entertainment“ ausgezeichnet worden.