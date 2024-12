Ein letztes musikalisches Experiment: „Fearless“ von Rolf Kühn

Was für ein Satz! Als ihm 2019 sein Songtitel „What Are You Doing The Rest Of Your Life“ (Was hast du für den Rest deines Lebens vor) plötzlich wieder als Frage begegnete, da sagte er: „An meine übernächste Platte denken“. Und das aus dem Mund eines damals 90-Jährigen! Er hatte keine Angst vor morgen und stemmte sich nicht trotzig gegen die größer werdenden Schatten des Alters. Wenn er ein Konzert gebe, meinte Kühn damals, dann wolle er dabei sicher auftreten, wissen, was er da mache und was möglich sei. Die Kontrolle behalten. Ob er merken würde, wenn er abbaut? „Oh ja, na klar!“ Aber bislang sei dies noch nicht der Fall gewesen. „Es wird sogar immer interessanter und besser. Wenn es nicht so wäre, dann könnte ich das nicht verkraften. Deshalb tue ich eine Menge dafür.“

