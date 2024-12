Comedy, so sanft wie Babybrei: Sascha Grammels Programm "Wünsch dir was" in der Schwabenhalle

Als Puppenspieler und Bauchredner hat man primär die Aufgabe, einzelnen Figuren einen Charakter und eine Stimme zu verleihen, Eigenheiten zu etablieren und dann im Spiel mit der Figur zu interagieren. Dass Sascha Grammel dies so gut wie perfektioniert hat, zeigen Hundertschaften seiner Hardcore-Fans, die sich an diesem kalten Winterabend in die Schwabenhalle drängen. Viele Besucher haben Plüschtiere dabei, teilweise in eigens angefertigten Tragetüchern, oder tragen flauschige pastellfarbene Hoodies mit Aufdruck von Grammels Figuren. Kinder sind heute Abend nur vereinzelt anwesend. Die so gut wie ausverkaufte Halle ist gefüllt mit erwachsenen Grammel-Fans aus – wenn man nach den Autonummern auf dem Parkplatz geht – allen Himmelsrichtungen, von AA über IN bis LL.

