Nach turbulenten Monaten kommt nun der Neustart bei der Schwabenakademie

Nach Monaten der Personalquerelen und des Übergangs hat die Schwabenakademie im Kloster Irsee bei Kaufbeuren wieder ein komplettes Führungsteam. Ab 1. Januar kommenden Jahres gestalten Nadja Hendriks und Dominik Fröhlich jeweils als Studienleiter in Vollzeit das Bildungsprogramm der Bezirkseinrichtung. Bereits zum 1. Oktober war Stefan Raueiser zum neuen Geschäftsführer der Schwabenakademie berufen worden. Sie ersetzen Markwart Herzog, der als langjähriger Direktor die Gesamtleitung der Schwabenakademie innehatte, und die bisherige Studienleiterin Sylvia Heudecker.

Die neue Struktur der Schwabenakademie hatte zu Protesten geführt

Vor allem die vom Bezirk angestrebte neue Struktur, bei der Raueiser neben der Leitung des Tagnungs- und Bildungszentrums sowie des Bildungswerks der bayerischen Bezirke im Kloster Irsee auch die Geschäftsführung der Schwabenakademie übernehmen sollte, hatte in den vergangenen Monaten zu Auseinandersetzungen und Protestkationen geführt. In deren Folge kündigte Heudecker ihre Stelle als Studienleiterin. Herzog, der zum 1. Oktober in den Ruhestand gehen sollte, erhielt drei Wochen vorher seine Kündigung - offiziell wegen eines von ihm abgesagten Yoga-Festivals. Kenner der Verhältnisse in Irsee bringen den Rauswurf Herzogs jedoch mit seinem angespannten Verhältnis zu Raueiser und Bezirkstagspräsidenten Martin Sailer sowie seiner Kritik an der nun eingeführten neuen Führungsstruktur der Schwabenakademie in Verbindung.

Neuaufstellung bei der Schwabenakademie: (von links) Landrat Martin Sailer, stellvertretender Zweckverbandsvorsitzender Michael Trieb, die neuen Studienleiter Nadja Hendriks und Dominik Fröhlich sowie der Geschäftsführer Stefan Raueiser. Foto: Schwabenakademie

Bei der jüngsten Versammlung des Zweckverbandes, der die Schwabenakademie trägt und dem neben dem Bezirk auch die Volkshochschulen in Bayerisch-Schwaben angehören, wurden nun die neuen Studienleiter vorgestellt. Nadja Hendriks wurde nach Studien der Geschichte, Anglistik und Amerikanistik an der Universität Augsburg mit einer Arbeit zur Geschichte des Nachhaltigkeits- und Umweltengagements in bayerischen Kommunen seit den 1970er Jahren promoviert. Zuletzt war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Anwenderzentrum Material- und Umweltforschung der Uni Augsburg. Dominik Fröhlich ist nach einem Masterstudium der Philosophie und Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München seit 2018 als Studienleiter an der Katholischen Akademie in Bayern tätig. Er hat dort neben einem berufsbegleitenden Promotionsstudium nicht nur zahlreiche wissenschaftliche Tagungen und Kooperationsprojekte geleitet, sondern auch den literarischen Nachlass des Religionsphilosophen Romano Guardini betreut.

Das Frühlingsprogramm der Schwabenakademie 2025 ist gewohnt umfangreich

Neben Personalien ging es bei der Zweckverbandssitzung auch um die Finanzen der Schwabenakademie. Laut Mitteilung des Bezirks wurde dabei einstimmig eine leichte Erhöhung der Mittel für das kommende Jahr beschlossen. Nicht zuletzt durch das große Engagement der verbliebenen Mitarbeiter der Einrichtung sei es gelungen, ein gewohnt umfangreiches Frühjahrsprogramm 2025 der Akademie zu organisieren. Dieses umfasst neben einem geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Kursangebot auch wieder die „Pomona“-Akademie zur Jahreswende, den „Irseer Pegasus“, ein Literatur-Workshop mit Preisverleihung vom 3. bis 5. Januar, die große Ausstellung der Berufsverbände Bildender Künstler Schwaben Süd/Allgäu und Schwaben Nord (12. bis 27. April) sowie die traditionsreiche Sommerakademie „Schwäbischer Kunstsommer“ (2. bis 10. August).

Das Nordschwäbische Literaturfestival, das die Schwabenakademie ebenfalls organisiert, müsse 2025 wegen personeller Engpässe pausieren, teilt der Bezirk mit. Das 9. Allgäuer Literaturfestival werde im Mai und Juni 2025 dagegen stattfinden, allerdings in veränderter Form.