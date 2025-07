Diese neue Serien lohnen sich im April

The Last of Us

(ab 14. April, Sky) – Die globale Erwärmung löst eine Pilzepidemie aus, die alle infizierten Menschen zu Killerzombies macht: Die postapokalyptische Story der HBO-Serie „The Last of Us“ basiert auf einem populären Videospiel, die spannende und blutige Saga war 2023 ein Sensationserfolg: Der Überlebenskampf der letzten Menschen nach der Zerstörung der Zivilisation erreichte fast so viele Zuschauer wie die finale Staffel von „Game of Thrones“. Folgerichtig gilt die zweite Staffel des Endzeit-Spektakels als eines der Serienereignisse des Jahres. In der Story sind seit der letzten Episode fünf Jahre vergangen, eine Zeit, die der alte Survival-Haudegen Joel (Pedro Pascal) und seine damals 14-jährige Schutzbefohlene Ellie (Bella Ramsey) in einer Flüchtlingskommune verbracht haben. Nun werden die beiden von ihrer blutigen Vergangenheit eingeholt. Es gibt sieben Folgen voller Action, Horror und menschlicher Dramen, Staffel drei ist schon beschlossene Sache.