Sie singt, sie spielt, sie siegt: Selena Gomez gilt als jüngste Milliardärin der USA

Selena Gomez zählt zu den Mächtigsten im Pop-Geschäft, zum Olymp von Beyoncé, Taylor Swift, Lady Gaga. Klingt verwegen? Etwas zu hoch gegriffen? Aber Zahlen lügen nicht: Auf Instagram folgen der Sängerin, Schauspielerin, Influencerin gut 420 Millionen Menschen, die ihr für jedes Foto Herzchen schenken – nur Ronaldo und Messi zählen mehr Insta-Jünger. Und finanziell hat Gomez die Millionen sogar gesprengt: Mit 32 Jahren sei sie die jüngste Milliardärin der USA, berichtet jetzt der Mediendienst Bloomberg, der ihr Vermögen auf 1,3 Milliarden Dollar schätzt. Ihre Erfolgstaktik? Business mit Vielfalt.

Selena Gomez ist in Dallas, Texas, aufgewachsen und stammt aus einer Familie mit mexikanisch-italienischen Wurzeln. Sie bezeichnet sich als „stolze mexikanische US-Amerikanerin in dritter Generation“ – und das Showbusiness in diesem showverliebten Land hat sie auf drei Feldern erobert.

Erstes Spielfeld: Film und Fernsehen, Kategorie familienfreundlich. In der Disney-Serie „Wizards of Waverly Place“ wurde sie berühmt, dort spielte sie ab 2007 eine vorlaute Teenie-Hexe. Seither zieht es sie immer wieder zum Film, zuletzt im Netflix-Klamauk „Only Murders in the Building“, sprach eine Rolle im Trickfilm „Hotel Transsilvanien“.

Zweites Spielfeld: Musik. Gomez ist keine Megahit-Lieferantin, bietet ihren Fans aber fluffige Elektro-Pop-Songs, die sich regelmäßig an die Chartspitze schrauben, zuletzt mit dem Album „Rare“ (2020).

Drittes Spielfeld: Schönheit, Stil, Gesundheit. Der Wert ihrer selbstgegründeten Kosmetikmarke „Rare Beauty“ wird auf gut 2 Milliarden Dollar geschätzt. Zudem betreibt sie „Wondermind“, eine Ratgeber-Plattform für mentale Gesundheit.

Ist Glück käuflich? In Gomez‘ Leben folgen auf Erfolge immer wieder harte Schläge. Diagnose Lupus: 2015 unterzog sie sich einer Chemo-Therapie. Diagnose bipolare Störung: 2020 macht sie ihre psychische Erkrankung öffentlich. Und nun die jüngste Schlagzeile: Selena Gomez kann keine eigenen Kinder bekommen. „Ich habe viele medizinische Probleme, die mein Leben und das des Babys in Gefahr bringen würden.“ In der Vanity Fair spricht sie über ihren Kinderwunsch, die Option Leihmutterschaft und über ihren Partner, Musikproduzent Benny Blanco. Den bezeichnet sie als Licht in ihrem Leben: „Ich bin noch nie so geliebt worden.“ Und das fällt wohl in die Kategorie: unbezahlbar.