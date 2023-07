Serien

Auf eine Zigarre mit Sylvester Stallone: Streamingtipps im Juli

Sylvester Stallone als Dwight "The General" Manfredi in einer Szene aus "Tulsa King". Jetzt holt Stallone auch seine Familie für eine Serien-Homestory auf dem Streamingdienst Paramount+ vor die Kamera.

Unsere Serien-Highlights bei Netflix und Co.: Superstar Stallone gibt Einblicke in sein Privatleben, eine neue Spionagereihe ist gespickt mit Stars und die ARD begibt sich in mysteriöse Gefilde.

Eine Homestory mit Sylvester Stallone, eine mordlustige Masseurin und Neues von Nicole Kidman: Das bieten die Streaminganbieter im Juli an neuem Material. The Horror of Dolores Roach (ab 7. Juli, Prime Video ) – Sie ist die weibliche Antwort auf Dexter, den sympathischen Serienkiller: Dolores Roach (Justina Machado) lebt als Freundin eines Dealers in New York und geht für ihn in den Knast. Als sie 16 Jahre später freikommt, ist ihr Viertel gentrifiziert – nur der alte Empanada-Laden ihres Kiffer-Kumpels Luis Batista ( Alejandro Hernandez ) ist noch da. Er lässt Dolores bei sich wohnen. Als ihr kleines Paradies bedroht wird, wendet sie brachiale Gewalt an – und dank einer kannibalischen Geheimzutat verkaufen sich Luis ‘ Empanadas plötzlich wie geschnitten Brot. Es ist in diesem makaber-komischen Achtteiler der Beginn einer blutigen Freundschaft zwischen zwei Außenseitern.

