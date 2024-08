Streamingtipps: Von Göttern, Köchen und wilden Affen

„Elsbeth“ (ab 6. August., Sky) – Sie ist die weibliche Antwort auf kauzige Ermittler wie den schusseligen Columbo: Anwältin Elsbeth Tascioni (Carrie Preston) wirkt so weltfremd, als wäre sie aus Cinderellas Kürbiskutsche gefallen. Sie wird von Kollegen und Tatverdächtigen unterschätzt und verblüfft mit ihrer Beobachtungsgabe und ihren Schlussfolgerungen alle. Fans der Serie „Good Wife“ kennen Elsbeth, da war sie eine Nebenfigur, fiel jedoch mit ihrer Originalität auf. Nun steht die Juristin im Mittelpunkt der in New York spielenden Polizeiserie „Elsbeth“: In den angenehm altmodischen Schmunzelkrimis kennt der Zuschauer den Täter von Anfang an und wird Zeuge eines vermeintlich perfekten Mordes – bis Elsbeth auf den Plan tritt.

„Carl Hiaasens Bad Monkey“ (ab 14. August, AppleTV+) – Ein Neureicher unternimmt vor der Küste Floridas einen Angelausflug und zieht statt eines Fischs einen Männerarm mit ausgestrecktem Mittelfinger aus dem Wasser: Mit dieser grotesken Eingangsszene ist die Tonalität der Krimiserie „Bad Monkey“ nach dem populären Roman „Affentheater“ von US-Autor Carl Hiaasen für zehn Folgen gesetzt: coole Musik, dubiose Typen und eine krasse Story unter Palmen. Für den entlassenen Polizisten Andrew Yancy (Vince Vaughn) könnte die Aufklärung des Fundes die Rückkehr in den Job bedeuten – denn dass es sich um einen Mord handelt, ist ihm rasch klar. Showrunner der Serie ist Bill Lawrence, der Mann hinter der Kliniksitcom „Scrubs“ und dem Feel-Good-Megahit „Ted Lasso“.

„The Bear“ (14. August, Disney++) – Kochen, Fluchen, Rauchen. In den USA genießt die Küchenserie „The Bear“ hohes Ansehen und brach bei den „Emmys“ mit 24 Nominierungen einen Uralt-Rekord. Hierzulande ist „The Bear“ weniger bekannt. Die Dramedy handelt vom Spitzenkoch Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), der nach dem Tod seines Bruders zurück in seine Heimatstadt Chicago kommt und den abgerockten Sandwichladen der Familie auf Zack bringt. In der dritten Staffel greift das Team nach einem Michelin-Stern. Die Serie steht genauso unter Dampf wie ihr Held, schwelgt in Stakkato-Bildern aus dem lärmigen Küchenalltag und punktet mit lauter sympathischen Figuren. Der Star ist aber nicht die Mannschaft, sondern Hauptdarsteller Jeremy Allen White als chaotisch-treuer Carmy.

Icon Vergrößern Die dritte Staffel von „The Bear“ ist jetzt auf Disney+ zu sehen, mit Jeremy Allen White als Carmen “Carmy” Berzatto (rechts) und Ayo Edebiri as Sydney Adamu. Foto: CBS Broadcasting Inc. Icon Schließen Schließen Die dritte Staffel von „The Bear“ ist jetzt auf Disney+ zu sehen, mit Jeremy Allen White als Carmen “Carmy” Berzatto (rechts) und Ayo Edebiri as Sydney Adamu. Foto: CBS Broadcasting Inc.

„Perfekt verpasst“ (ab 15. August, Prime Video) – Anke Engelke und Bastian Pastewka sind in der deutschen Comedyszene eine Liga für sich: Jetzt spielen sie die Hauptrollen in einer gemeinsamen Serie. „Perfekt verpasst“ ist bei allem Witz viel nachdenklicher, als man es erwartet hätte. Engelke und Pastewka spielen zwei Singles Mitte 50 aus Marburg, die sich nicht kennen: Die Buchhändlerin Maria und der Sportartikelhändler Ralf stehen beide vor zerbrochenen Beziehungen und der Erkenntnis, dass sie ihre Jugendträume von einer musikalischen und literarischen Karriere nicht realisiert haben. Die beiden sind füreinander bestimmt, verpassen sich aber immer wieder haarscharf. Als es funkt, stehen viele Missverständnisse im Weg. „Perfekt verpasst“ ist ein heiter-melancholisches Kleinstadtmärchen mit zwei tollen Hauptdarstellern.

Icon Vergrößern Anke Engelke spielt eine der beiden Hauptrollen der neuen Serie „Perfekt verpasst“. Foto: Ben Knabe Icon Schließen Schließen Anke Engelke spielt eine der beiden Hauptrollen der neuen Serie „Perfekt verpasst“. Foto: Ben Knabe

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ (ab 29.8., Prime Video) – Für Fantasy-Fans ist es eines der TV-Ereignisse des Jahres: Die zweite Staffel der Serie „Die Ringe der Macht“ erzählt die Vorgeschichte der Mittelerde-Saga „Herr der Ringe“. Viele Tolkien-Fans monierten bei der ersten Staffel Langatmigkeit. Nur 37 Prozent aller „Ringe“-Zuschauer haben bis zum Finale durchgehalten. Nun startet die zweite Staffel der epischen Geisterbahnfahrt mit Monstern, Zwergen und Zauberern, die wie gehabt mit tollen Kulissen und opulenten Bilder beeindruckt. Die neuen Folgen drehen sich um Saurons Griff nach der Macht, man erfährt Neues von der Horrorspinne Kranka, es gibt gigantische Schlachten. Die acht Folgen werden nicht auf einen Schlag veröffentlicht, sondern wöchentlich bis 3. Oktober.

„Kaos“ (ab 29. August, Netflix) – In der neuen Serie „Kaos“ gibt es die Götter aus der griechischen Mythologie in unserer Gegenwart - und sie haben nicht immer Lust auf ihren Job. Kinostar Jeff Goldblum spielt Göttervater Zeus, der in einer Prachtvilla residiert, mafiamäßige Trainingsanzüge trägt und eine Sinnkrise bekommt, als er beim Blick in den Spiegel eine Falte entdeckt. Sollten seine Macht und Unsterblichkeit schwinden, weil die Menschen die alten Götter nicht mehr verehren? Zeus‘ Bruder Hades verliert die Kontrolle über die Unterwelt, Meeresgott Poseidon denkt nur an seine Jacht. Die Toten lehnen sich auf, die Menschen proben den Aufstand – es wird chaotisch. Eine bemerkenswerte Mischung aus Komödie und Brutalität.