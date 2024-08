Sido geht 2025 auf Jubiläums-Tour: Wann und wo gibt es Tickets?

Seit 2000 steht Rapper Sido auf der Bühne. Und sein 25-jähriges Jubiläum will der 43-jährige Berliner auch angemessen feiern. Dazu hat er eine große Open-Air-Tour angekündigt. Ganze 18 Konzerte sind im Juli und August 2025 geplant. „Fans können sich auf eine Reise durch alle Phasen seiner Musik freuen, von den früheren Klassikern bis hin zu den neuesten Tracks“, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter.

Sido-Tour 2025: Alle Konzerte im Überblick

Sido hat für seine Open-Air-Tour im kommenden Sommer diese Termine angekündigt:

4. Juli 2025: Erfurt (Domplatz)

5. Juli 2025: Schweinfurt (Sachs-Stadion)

6. Juli 2025: Neu-Ulm (Wiley Sportpark)

8. Juli 2025: Graz (Freiluftarena B)

12. Juli 2025: Berlin (Wuhlheide)

18. Juli 2025: Berlin

19. Juli 2025: Dresden (Filmnächte am Elbufer)

20. Juli 2025: Bremen (Open Air Gelände an der Bürgerweide)

25. Juli 2025: St. Goarshausen (Loreley Freilichtbühne)

26. Juli 2025: Tüßling (Schlossplatz)

27. Juli 2025: Ludwigsburg (Residenzschloss)

31. Juli 2025: Köln (Tanzbrunnen)

1. August 2025: Frankfurt (Freigelände Agora / Messe)

2. August 2025: Hamburg (Open Air am Volkspark)

8. August 2025: Dortmund (Westfalenpark)

9. August 2025: Rostock (IGA-Park)

10. August 2025: Chemnitz (Küchwaldwiese)

16. August 2025: Hannover (Expo Plaza)

Tickets für Tour von Sido 2025 bereits im Vorverkauf

Tickets für die Konzerte gibt in Sidos Online-Shop seit Donnerstag um 11 Uhr. Die Webseite war allerdings am Mittag nicht mehr erreichbar. Wer keine Tickets ergattern konnte, hat am Montag (2. September) noch eine Chance. Beim Ticketanbieter Eventim startet der Vorverkauf für die Konzerte in Deutschland um 11 Uhr.

Mehrere Sido-Konzerte noch in diesem Jahr

Wer nicht bis nächsten Sommer warten will, hat auch in diesem Jahr noch die Chance, ein Konzert von Sido zu besuchen. Im Rahmen seiner Weihnachtsshow tritt der Rapper mehrere Male in der Berliner Columbiahalle auf. Diese Shows sind zwar bereits ausverkauft, doch im Fansale werden noch Tickets angeboten.