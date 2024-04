Liebe im Hier und Jetzt – der Dating-Trend „Situationsship“

Von Nadine Ballweg - vor 31 Min.

Immer weniger junge Singles entscheiden sich für eine feste Beziehung. Stattdessen führen sie eine „Situationship“. Ein Sowas-Wie-Paar und eine Psychologin auf Definitionssuche.

Emilia und Fabian gehen oft miteinander Spazieren. Sie erzählen sich von ihrem Tag, reden darüber, was die Woche noch so ansteht. Meistens gehen sie danach zu einem der beiden nach Hause. Dort tun sie all die Dinge, die man als Paar eben so macht: Sie schauen Filme, kochen gemeinsam. Sie küssen sich, und sie haben Sex. Wenn es einmal schwierig wird, unterstützen sie sich gegenseitig. Alles an ihrem Umgang miteinander hört sich nach einer festen Beziehung an. Doch die beiden sind kein Paar. Das möchten sie nicht. Stattdessen führen sie seit einem Dreivierteljahr eine „Situationship“.

Situationship? So nennt man die neue Beziehungsform der Generation Z. Sie setzt sich aus den Wörtern „Situation“ und dem englischen Wort für Beziehung, „Relationship“, zusammen. Eine Beziehung, die zur Situation passt, sozusagen. Es ist schwierig, diesen Begriff genau zu definieren, weil es ihn nur gibt, weil immer mehr Menschen „das zwischen ihnen“ nicht definieren wollen.

