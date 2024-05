Musik

Billie Eilish singt von Sexträumen und Selbstfindung

Sängerin Billie Eilish spricht offen über ihre Depressionen und Panikattacken auf ihrem neuen Album "Hit Me Hard and Soft".

Plus Auf ihrem dritten Album "Hit Me Hard and Soft" begeistert Billie Eilish mit einer Fülle an Ideen. Und sie festigt ihre Position als große Innovatorin des Pop.

Von Steffen Rüth

Billie Eilish hält sich knapp. Die Kolleginnen Beyoncé und Taylor Swift haben es mit ihren neuen Alben ja etwas übertrieben. Billie Eilish, die nun als letzte der Heiligen Drei Popköniginnen mit "Hit Me Hard and Soft" ein neues Werk veröffentlicht, hält sich mit zehn Liedern und einer Spielzeit von knapp unter einer Dreiviertelstunde an das klassische Vinyl-Albumformat. Auf den ersten Blick also eine kompakte Kiste. Doch schnell wird klar: Es mögen zwar nur 44 Minuten sein, aber überall finden sich Details, hat Eilish Kleinigkeiten versteckt und überraschende Einschübe eingebaut. Immer wieder kommt es zu urplötzlichen Eruptionen. Gefühlt legt sie also viel mehr vor.

"Hit Me Hard and Soft" ist wie immer von Billie Eilish und ihrem älteren Bruder Finneas O'Connell produziert worden. Nur nicht mehr im Kinderzimmer, wie das 2019 erschienene und schon legendäre "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", sondern in Finneas Heimstudio. Mit ins Boot genommen haben die Geschwister dieses Mal die Streicher des Attacca Quartets, auch ein Drummer ist neu dabei.

