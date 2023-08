Offizieller Sommerhit 2023 steht fest: Was folgt auf "Layla"?

Nachdem im vergangenen Jahr der Ballermann-Hit "Layla" den Titel "Sommerhit des Jahres" abstaubte, steht auch der diesjährige Titelträger fest. Es ist wieder ein deutsches Lied.

Ob man wollte oder nicht, im vergangenen Jahr kam keiner um den Ballermann-Hit "Layla" herum. Da war es nur logisch, dass das Lied von DJ Robin und Schürze auch den Stempel "Sommerhit 2022" aufgedrückt bekam. Jetzt ist klar, welcher Song der Nachfolger von "Layla" wird. Es handelt sich wieder um ein deutsches Lied.

"Mädchen auf dem Pferd" ist Sommerhit 2023

Der Sommerhit 2023 ist "Mädchen auf dem Pferd" von Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee und Octavian, wie GfK Entertainment nun bekannt gab. Das Techno-Remake des gleichnamigen "Bibi und Tina"-Filmsongs "geht schon seit Wochen viral und war am vergangenen heißen Wochenende der erfolgreichste Song Deutschlands", heißt es. Nach zuletzt sieben Top-Fünf-Platzierungen, davon vier in den Top Drei, könnten das DJ- und Produzenten-Duo Luca-Dante Spadafora und Niklas Dee mit Sänger Octavian am Freitag sogar erstmals die offiziellen deutschen Single-Charts anführen.

"Mädchen auf dem Pferd" wurde ursprünglich von Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Daniel Faust produziert, von Fabian Buch gesungen und stammt aus dem "Bibi und Tina"-Film, der Anfang 2014 in die Kinos kam. In diesem Jahr wurde dann ein Techno-Remake des Songs auf TikTok populär und eroberte innerhalb kurzer Zeit die Streaming-Plattformen.

"Mädchen auf dem Pferd" erfüllt Sommerhit-Kriterien

Laut GfK Entertainment, das die deutschen Single-Charts ermittelt, erfüllt das Lied alle wichtigen Kriterien, die einen waschechten Sommerhit ausmachen. Dazu würden unter anderem ein einfacher Text, eine eingängige Melodie und ein Rhythmus, der zum Tanzen einlädt, gehören.

"Mädchen auf dem Pferd" ist erst der vierte deutschsprachige Sommerhit seit dem Start der Ermittlung 1990. Zuvor holten sich Culcha Candela ("Hamma!", 2007) und Buddy vs. DJ The Wave ("Ab in den Süden", 2003) den Titel. Bevor im vergangenen Jahr "Layla" der Sommerhit war, bekam 2021 "Wellermann" von Nathan Evans den Titel – in den Jahren davor "Savage Love" von Jawash 685 und Jason Derulo sowie "Senorita" von Shawn Mendes und Camila Cabello.

