Ein Schwurbel-Alptraum in Operngestalt: "Die letzte Verschwörung" am Staatstheater Augsburg

Sind Sie sich da so sicher? Wissen Sie wirklich, dass die Welt eine Kugel ist ... oder glauben Sie es nur? Als Friedrich Quant diese Frage vor den Latz geknallt bekommt, guckt er in die Röhre. Genauer: in das Fernrohr, das ihm zwei dunkle Gestalten vor die Nase stellen. Wenn man die Erdkrümmung mit einberechnet, alle Winkel berücksichtigt und sie zurechtaddiert, ja dann dürfte man diese Talstation dort drüben, in 10 Kilometern Entfernung .... gar nicht sehen! Ergo: Sie ist flach, die Erde! Und dies ist vielleicht eine eindrückliche Szene in dieser Oper – aber bei weitem nicht die verstörendste These, die ihm die Schwurbler noch einflüstern werden. Wie von einem Staubsauger wird der Held Friedrich Quant in diese Welt geschlürft. Er ist eigentlich nur Fernsehmoderator, ein Lanz für steile These. Aber als der „Schwurbel-Urban“, der Verschwörungs-Guru, in seinen Weg tritt, dreht Quants Leben ab. Er googelt sich in die Hölle. „Die Wahrheit ist dort, hinter dem Horizont.“ Und von alledem erzählt die Oper „Die letzte Verschwörung“. Das Staatstheater Augsburg bringt mit diesem Werk von Moritz Eggert eine deutsche Erstaufführung auf die Bühne. Eine Oper zur Lage der Aufklärung. Und vor allem: eine Explosion an Gedankengebilden.

