Ein Abend voller Weihnachtssongs: amerikanisch, romantisch, sentimental

„Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful…“ - wer spürt sie nicht, die funkelnde Wärme am Kamin, die der Festtags-Evergreen in seinen ersten Zeilen ausdrückt? Genau dieses Gefühl vermag die Stimme des erst 24-jährigen David Hermlin auszulösen, wenn er vom Schlagzeug weg ans Mikrofon tritt. Stilsicher mit dezentem Vibrato und schlichtweg atemberaubend performte er weltberühmte Songs wie „Have Yourself A Merry Little Christmas“. Der war neben „What Will Santa Claus Say“, „Let It Snow“, „Rudoph The Red-Nosed Reindeer“, „Winter Wonderland“ nur einer von zahlreichen Weihnachtsklassikern, mit denen am Freitagabend das Publikum in der ausverkauften Neusäßer Stadthalle verzaubert, berührt, beseelt und begeistert wurde. Die immer wieder deutlich vernehmbaren Entzückungslaute seien nur einer der Belege dafür, der reißende Absatz der beiden in der Pause angebotenen CDs als perfekte „Last Minute“-Präsente ein anderer.

Renate Baumiller-Guggenberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadthalle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis