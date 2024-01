US-Wahlen 2024

12:00 Uhr

Taylor Swift hat im US-Wahlkampf ein Wörtchen mitzureden

Plus Mit Verschwörungstheorien versuchen US-Rechte, Pop-Ikone Taylor Swift zu diskreditieren. Angesichts des Wahlkampfes könnte ihr Einfluss gefährlich für die Republikaner werden.

Von Hannah Greiner

Ist Taylor Swift – die größte Pop-Ikone dieser Tage – eine Feindin der Demokratie? Wenn es nach der Meinung einiger amerikanischen Rechtsaußen-Republikaner geht, besteht kein Zweifel: Die Sängerin ist eine Gefahr für den gerechten Ablauf der diesjährigen US-Wahlen. Die Beweisführung besteht aus einem verstrickten Netz an Verschwörungstheorien – eine absurder als die nächste.

Mit dem Beginn der Vorwahlen der US-Republikaner in Iowa nahmen die Gerüchte rund um Taylor Swift Fahrt auf. Der Fox-News-Moderator Jesse Waters unterstellte Swift in einer Sendung vergangene Woche etwa, dass sie Teil einer psychologischen Operation des Pentagon (der Hauptsitz des amerikanischen Verteidigungsministeriums) sei. Diese ziele darauf ab, die politische Meinung ihrer Fans so zu manipulieren, dass sie demokratisch wählen. Der angebliche Beweis: Ein miserabel zusammengeschnittenes Video eines Nato-Treffens zum Thema Cybersicherheit aus dem Jahr 2019. Wer soll das schon glauben?

