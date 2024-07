Taylor Swift in Deutschland: Tipps und Wissen für Einsteiger

Was ist die Eras Tour?

152 Konzerte auf fünf Kontinenten, verteilt auf fast zwei Jahre - ein ordentliches Arbeitspensum für Taylor Swift. Die Sängerin startete ihre Eras Tour im März 2023 in den USA. Im Dezember 2024 wird die bis dato kommerziell erfolgreichste Tournee weltweit in Kanada zu einem Ende kommen.

Über drei Stunden gehen Taylors Shows, unterteilt sind sie in zehn Sets. Oder wie Swifts Fans gerne sagen: Eras. So nennen „Swifties“ die „Epochen“ von Taylors Musik, die sich drastisch voneinander unterscheiden. Immerhin ist Swift schon seit fast zwei Jahrzehnten in der Industrie. Das gold-lockige Country-Girl ist in dieser Zeit zur global erfolgreichen Milliardärin geworden.

Was steckt hinter dem Hype um Taylor Swifts Eras Tour?

Was steckt hinter dem Hype um Taylor Swift und die Eras Tour? Das fragen sich in den vergangenen Tagen und Wochen viele Menschen. Festzuhalten ist, die 34-Jährige hat es geschafft über einen Zeitraum von etwa 17 Jahren relevant zu bleiben. „Qualität gepaart mit Kontinuität“ sei der Hauptfaktor für ihren Erfolg, sagt der Kulturwissenschaftler Jörn Glasenapp von der Universität Bamberg. Die Reihe ihrer gut gemachten, eingängigen Hits ist länger als bei anderen Popstars - das zeigt sich auch in der Liste ihrer Charterfolge und Auszeichnungen.

Angefangen hat bei Taylor Swift alles im Country. Wohlhabende Eltern ermöglichen der Teenagerin, von Pennsylvania nach Nashville, Tennessee zu ziehen und dort ihr Glück als Sängerin zu versuchen. Ihr Debütalbum „Taylor Swift“ veröffentlicht sie mit 16. Mit dem vierten Studioalbum „Red“ (2012) baut sich Swift dann eine Brücke in den Pop - die Single „We Are Never Ever Getting Back Together“ wird ihr erster Nummer-Eins-Hit in den US-amerikanischen Billboard-Charts. Die folgenden Platten „1989“, „Reputation“ und „Lover“ zementieren ihren Platz an der Spitze der Popindustrie.

Im Zentrum ihres Erfolgs stehen die Texte. Seit ihrem dritten Album „Speak Now“ schreibt Swift ihre Songs alle selbst oder mit anderen Künstlern zusammen. Es geht um das Leben, die Liebe und das Erwachsenwerden. Swift schreibt über persönliche Erfahrungen und lässt dabei auch Themen wie Essstörungen und Magersucht nicht aus. Swifts Lieder bieten vor allem jungen Frauen Identifikation.

In Online-Foren diskutieren Swifties über jedes Detail eines neuen Outfits, über jeden Beitrag des Stars in den sozialen Medien und auch zu jedem Lied lassen sich ausführliche Auseinandersetzungen finden. Einige wenige Fans haben aus ihrer Leidenschaft sogar eine Karriere gemacht. Die beiden Australierinnen Bonny Barker and Emily Hunt sprechen in Videos und in einem eigenen Onlineforum über alles aus dem Taylor-Swift-Universum. Ihre Freizeit reichte nach eigenen Angaben irgendwann nicht mehr aus, nun ist der Hauptberuf der beiden Frauen „Taylor Swift-Kommentatorinnen“.

Spätestens seit den Alben „Folklore“ und „Evermore“ sei Swift aber auch in den Feuilletons angekommen, sagt Glasenapp. Seitdem werde sie erheblich seltener als „Künstlerin für kleine Mädchen“ abgetan. „Das war lange der Fall, weil unsere patriarchale Gesellschaft leider gerne das abwertet, wofür sich junge Frauen oder Teenagerinnen begeistern.“

Die Vorbereitungen auf die Konzerte in Deutschland laufen

Während die Fans ihre Outfits für die Eras Tour zusammenstellen, laufen in Gelsenkirchen, Hamburg und München die Vorbereitungen auf die Konzerte. Etwa 70.000 Konzertbesucherinnen und Besucher werden zu jedem der sieben deutschen Konzerte erwartet.

In Gelsenkirchen hängen in der ganzen Stadt verteilt mehrere gelbe Schilder mit dem Aufdruck „Swiftkirchen“. So heißt die Stadt für die kommenden drei Tage. In der Innenstadt von „Swiftkirchen“ entsteht dazu „Taylor Town“. Fans können in einem Bereich in der Stadt Karaoke singen, es gibt einen Tattoo-Stand und Freundschaftsarmbänder werden gebastelt.

In München tritt der amerikanische Superstar dann eine Woche später auf. Zu erwarten ist, dass viele Fans und Schaulustige aus München und dem Umland am Samstag, 27. Juli, und Sonntag, 28. Juli, auf den Olympiaberg pilgern werden, um von dort das Konzert mitzuerleben.

Der Veranstalter und die Betreiber des Olympiaparks haben verschiedenen Konzepte erarbeitet, für den Fall, dass der Andrang im Park und auf dem Olympiaberg zu groß sein sollte. „Wir warten jetzt ab, wie es in Gelsenkirchen läuft“, sagt der Pressesprecher des Olympiaparks, Tobias Kohler. Erst dann werden die Verantwortlichen entscheiden, welche Maßnahmen notwendig sind. Der Aufbau für die Eras Tour in München soll etwa zehn Tage vor dem ersten Konzert starten.

Was Fans von den Konzerten in Gelsenkirchen, Hamburg und München erwarten

Das letzte Konzert von Taylor Swift in Deutschland war im Jahr 2015. Seit fast einem Jahrzehnt haben die deutschen Fans ihren Star nicht mehr live gesehen. Die Tickets für die Eras Tour gingen vor über einem Jahr in den Verkauf. Das Warten hat damit in jeglicher Hinsicht ein Ende. Eine Live-Show ist anders, da spielt es auch keine Rolle, ob Taylor Swift die Eras Tour schon über 115 Mal aufgeführt hat.

Zudem gibt es einen Teil der Show, der sich jeden Abend unterscheidet, die sogenannten Surprise Songs (deutsch: Überraschungs-Lieder). Taylor Swift tritt kurz vor Ende des Konzerts an die Gitarre und ans Klavier und spielt zwei Lieder aus ihrer Diskografie. Wirklich gut vorbereitete Fans kennen die Zeilen der 275 Taylor-Swift-Lieder.

Icon Vergrößern Ed Sheeran war als prominenter Fan beim Spiel Dänemark gegen England in Frankfurt zu Gast und die vergangenen Wochen häufiger in Deutschland. Foto: Gerhard Schultheiß/Jan Huebner Icon Schließen Schließen Ed Sheeran war als prominenter Fan beim Spiel Dänemark gegen England in Frankfurt zu Gast und die vergangenen Wochen häufiger in Deutschland. Foto: Gerhard Schultheiß/Jan Huebner

Fans auf der ganzen Welt warten außerdem auf eine Auftritt von Ed Sheeran bei der Eras Tour. Während der Fußball-EM wurde der Brite häufiger in deutschen Stadien gesichtet. Sheeran ist derzeit selbst auf Tour in Europa und tritt am Samstag, 20. Juli, in Ungarn auf. Gemeinsam mit Taylor Swift hat Ed Sheeran die Lieder „The Joker and The Queen“, „Endgame“, „Run“ und „Everything Has Changed“ aufgenommen. (mit dpa)

Mehr Informationen zu Taylor Swift und zur Eras Tour in Deutschland finden Sie online in „Das Taylor-Tagebuch“. Eine Kolumne von Swifites für Anfänger und Fortgeschrittene.