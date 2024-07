Mehr als 100.000 Fans feiern bei Taylor Swift im Olympiastadion und Olympiapark

Am Sonntagabend stand Superstar Taylor Swift im Rahmen der „Eras“-Tour zum zweiten Mal in Folge im Münchner Olympiastadion auf der Bühne – vor rund 72.800 Fans. Eigentlich waren es aber noch viel mehr. Auch etliche Fans ohne Ticket feierten mit. Nach Angaben der Polizei versammelten sich während des Konzerts rund 28.000 Fans auf dem nahegelegenen Olympiaberg und weitere 12.000 auf den umliegenden Wiesen. Am Samstag waren es laut Polizei insgesamt etwa 25.000 gewesen.

Etliche Tänzer, Konfetti und Feuerwerk bei Taylor-Swift-Konzert

Weder bei den Konzertbesuchern noch bei den Fans aus der Ferne habe die Polizei eingreifen müssen. Der Rettungsdienst hingegen musste im Laufe des Tages rund 30 Mal ausrücken, um Menschen mit Kreislaufkollaps zu helfen – obwohl es nach dem Regen deutlich kühler war als am Vortag, als die Fans bei 31 Grad ausharrten. Der Konzertveranstalter verteilte wieder Wasser und Rettungsdecken zum Schutz vor der Sonne an die Wartenden.

Die „Swifties“ erlebten eine perfekte Show mit zahlreichen Tänzerinnen und Tänzern, kleinen und großen Choreografien, beweglichen Bühnenelementen, Rauch, Konfettiregen und Feuerwerk. Dazu gab es eine ausgefeilte Lichtshow. Die Fans leuchteten auch noch selbst in unterschiedlichen Mustern und Farben, ein jeder hatte anfangs ein leuchtendes Armband bekommen.

Letztes Deutschland-Konzert von Taylor Swift in München

Das Konzert am Sonntag in München war das letzte von Taylor Swift in Deutschland. Zuvor trat sie in Gelsenkirchen und Hamburg auf. Die Tickets dafür waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft gewesen. Doch die Sängerin versprach am Sonntag: „Wir werden zurückkommen in ein paar Jahren.“ Und am Samstag sagte sie bereits: „Wir können uns alle darauf einigen, dass ich zu selten in Deutschland aufgetreten bin.“

Nächstes Konzerthighlight in München steht bevor

Viel Zeit, um Taylor Swift nachzutrauern, bleibt in München nicht. Denn bereits am Freitag steht das nächste musikalische Highlight in der bayerischen Landeshauptstadt bevor. Am Freitag tritt mit Adele der nächste Superstar auf. Ganze zehn Konzerte finden im August auf dem Münchner Messegelände statt. Insgesamt 740.000 Zuschauer können die Sängerin live sehen. Doch trotz des großen Andrangs zu Beginn, sind die Konzerte bislang nicht ausverkauft.