Taylor Swifts Hotel in München: Sie übernachtet wohl beim Hauptbahnhof

Mit dem Zug reist sie wahrscheinlich nicht durch Deutschland, zum Bahnhof hat sie aber wohl dennoch einen kurzen Weg: Wie die Münchner Abendzeitung berichtet, kommt Taylor Swift während des Abstechers nach München bei ihrer Deutschland-Tournee im Hotel „Charles“ in der Sophienstraße unter. Die Unterkunft ist wenig überraschend ein Fünf-Sterne-Hotel, am Wochenende liegen die Preise für ein Zimmer dort bei mindestens rund 1000 Euro. Angeblich soll ihr Freund und Football-Profi Travis Kelce sie in München begleiten.



Der Portier des Hotels könne hingegen versichern, nicht zu wissen, ob Swift im Hotel sei, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Direkt vor der Tür des Hotels befindet sich der Alte Botanische Garten und der erste alkoholfreie Biergarten München, der kürzlich eröffnet hat. Swift spielt am Samstag, 27. Juli und Sonntag, 28. Juli im Münchner Olympiastadion. Die Konzerte sind lange ausverkauft.

Christof Paulus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Taylor Swift Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis