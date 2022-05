Depeche-Mode-Keyboarder Andy Fletcher gestorben

Mit einem emotionalen Kurz-Nachruf reagiert Depeche Mode auf Twitter auf den Tod von Bandmitglied Fletcher. Details gibt es aber zunächst nicht.

Der Keyboarder der britischen Pop-Band Depeche Mode ("Just Can’t Get Enough"), Andy Fletcher, ist tot. Er war 60 Jahre alt. Genauere Angaben zu seinem Tod gab es zunächst nicht.

"Wir sind schockiert und von unermesslicher Traurigkeit erfüllt über den vorzeitigen Tod unseres lieben Freundes, Familien- und Bandmitglieds Andy "Fletch" Fletcher", schrieb die Band am Donnerstagabend bei Twitter.

"Fletch hatte ein wahres Herz aus Gold und war immer da, wenn man Unterstützung, eine lebhafte Unterhaltung, ein Lachen oder ein kaltes Bier brauchte", so die Band weiter. Man sei im Herzen bei seiner Familie und bitte darum, deren Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren.

(dpa)