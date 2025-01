„Ich habe meine Trauer in Büchern verarbeitet“

Die Vorlage für Ihr Werk „Vernon Subutex“ von Virginie Despentes erschien in Frankreich ausgerechnet am 7. Januar 2015 – dem Tag des islamistischen Attentats gegen das Satiremagazin „Charlie Hebdo“, für das Sie damals arbeiteten. Ein eigenartiger Zufall?

LUZ: Ja, diese Sache mit dem Datum ist ziemlich irre. Der 7. Januar ist noch dazu mein Geburtstag, was mich wohl gerettet hat – denn deshalb kam ich damals zu spät zur Redaktionskonferenz. Die Täter waren schon weg, sonst hätten sie mich auch erwischt. Das Attentat war natürlich der Grund, warum ich „Vernon Subutex“ nicht sofort gelesen habe.

Birgit Holzer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Charlie Hebdo Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frankreich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis