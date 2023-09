Ulm

18:08 Uhr

Theater Ulm: "Tosca" feiert eine glanzvolle Premiere

Plus Mit Giacomo Puccinis berühmtester Oper startet das Theater Ulm stark in die neue Spielzeit. So war die Premiere.

Von Franziska Wolfinger

Mit der Oper "Tosca" hat sich das Ulmer Theater einen echten Publikumsliebling für seine Spielzeiteröffnung ausgesucht. Da könnte die Enttäuschung groß sein, doch Christian Poewes zeitlose Inszenierung des Puccini-Klassikers steht den hohen Erwartungen in nichts nach.

Sängerin Floria Tosca und ihr Geliebter, der Maler Mario Cavaradossi, geraten ins Visier der Obrigkeit - in Person des Polizeichefs Scarpia -, als Cavaradossi dem geflohenen politischen Gefangenen Angelotti Zuflucht gewährt. Der intrigante Scarpia schürt Toscas Eifersucht, um seine Ziele zu erreichen. Scarpia will Angelotti finden und er will Tosca. In dieser Gemengelage von Lügen, Gewalt, Verrat und großen Gefühlen kann es nur Verlierer geben.

