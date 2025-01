Mauer von Burg Falkenstein vor Wiederaufbau

Die Mauer der bei dem Unwetter im Frühsommer stark beschädigten Burg Falkenstein im Landkreis Rosenheim soll wieder aufgebaut werden. Wie das Landratsamt mitteilte, sollen die Arbeiten in diesem Jahr beginnen. Hierfür werde gerade ein Zeitplan erstellt, sagte eine Sprecherin. Im Februar oder März könnte zudem die Entscheidung über Fördermittel fallen. Nach einer vorläufigen Schätzung dürften die Kosten für den Wiederaufbau etwa eine Million Euro betragen.

Die besonders in Mitleidenschaft gezogene Mauer der Burgruine ist den Angaben nach inzwischen durch ein Gerüst geschützt und stabilisiert worden. So sollen weitere Schäden am Mauerwerk verhindert und die Anwohner in den unterhalb der Burg gelegenen Häusern vor herabfallenden Mauerteilen geschützt werden.