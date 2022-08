Zu hohe Kosten: Werden Festivals zum Luxus?

Plus Absagen, Personalmangel, steigende Preise. Während der Festivalsaison läuft lange nicht alles glatt, doch die Zeiten für die Veranstaltungsbranche scheinen noch härter zu werden.

Noch bevor die letzte Bierdose zum Pfandautomaten gebracht ist und das Zelt wieder zusammengebaut im Keller steht, kaufen eingefleischte Fans von Musikfestivals ihr Ticket fürs nächste Jahr. Diesmal führt das bei manchem Gast zu Erstaunen und sogar Ärger. „Die Preise jetzt genauso teuer wie die letzte Preisstufe von 2022. Genau mein Humor“, schreibt ein Facebook-Nutzer zum gestarteten Vorverkauf für das Ikarus-Festival 2023 in Memmingen.