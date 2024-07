Fundsachen: Was beim Reisen alles auf der Strecke bleibt....

Zum Ersten... Alfred Mittermaier lässt die Blicke durch das Festzelt schweifen. Hat sich noch irgendwo eine Hand gehoben?...zum Zweiten... Der Auktionator wartet einen kurzen Moment. Geht noch was? Das Festzelt von Karlsfeld ist gut gefüllt mit vielen erwartungsfrohen Koffer-Hoffern. Laptops, Handys, aber auch Schmuck und Motorsägen, Gehhilfen, ein Duschstuhl, Brillengestelle, Feuerzeuge, Kindersitze und natürlich Koffer kommen heute unter den Hammer.... und zum Dritten! Versteigert wird alles, was am Flughafen liegen geblieben ist und nach einem halben Jahr, so lange ist die gesetzliche Aufbewahrungsfrist, noch immer im Fundbüro des Airports liegt. Und was bleibt nicht alles liegen?

