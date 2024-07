Wenn die Druckerei zum Tatort wird

Seit 2017 inszeniert das Staatstheater Augsburg an wechselnden Orten in Augsburg Mitmachkrimis – diesmal geschieht das fiktive Verbrechen im Verlagsgebäude der Augsburger Allgemeinen, inmitten tonnenschwerer Maschinen und Technik.

Was die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet? Eine Mischung aus Stadtführung, Krimi-Dinner und Schauspiel. Wir waren bei den Proben dabei und erklären, worum es im aktuellen Stück geht.

Die Premiere der achten Folge „Tatort Augsburg“ findet am Sonntag, 14. Juli, um 20.30 Uhr statt. Weitere Vorstellungen am 20.07., 21.07., 23.07., 27.07. und weitere Termine in der Spielzeit 2024/25. Weitere Infos unter www.staatstheater-augsburg.de .