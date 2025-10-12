Ohne Staub geht gar nichts: Silke Schlichtmanns Kinderbuch „Staub“

Für viele ist Staub ein Ärgernis, das beseitigt werden muss, doch damit räumt dieses Buch gründlich auf. Denn ohne Staub wäre vieles nicht: das Wetter, das Klima, das Essen, die Kunst, die Wissenschaft, ein strahlend blauer Himmel, ein wunderschönes Abendrot. Und schließlich ist ja auch die Erde aus Staub entstanden - aus Sternenstaub.

„Staub“ ist unterhaltsam, informativ und kindgerecht

Die Münchner Autorin Silke Schlichtmann präsentiert in ihrem Sachbuch „Staub“ unterhaltsam und kindgerecht Erstaunliches über die kleinen Partikel, die man oft nur mit Dreck, Niesen und Husten in Verbindung bringt. Demnach hat Staub Superkräfte und kann in der Atmosphäre sogar der Erderwärmung entgegenwirken. Staub ist außerdem ein toller Geschichtenerzähler, denn er verrät, ob in einem Haushalt Tiere leben, ob geraucht wird und welche Kleidung seine Bewohner tragen. Damit kann er auch helfen, Verbrechen aufzuklären und das Leben in früheren Zeiten zu erforschen.

Alles andere als verstaubt ist das Buch nicht nur durch den bei fundierter Information vergnüglichen und lockeren Erzählstil Schlichtmanns, sondern auch durch die humorvollen Illustrationen von Maja Bohn.

Silke Schlichtmann schreibt humorvoll und informativ über Staub. Foto: Carmen Palma

Silke Schlichtmann: Staub. Tulipan, 48 Seiten, 18 Euro – ab 6