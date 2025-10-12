Icon Menü
Viel mehr als Dreck: das Kindersachbuch „Staub“ von Silke Schlichtmann

Kindersachbuch

Ohne Staub geht gar nichts: Silke Schlichtmanns Kinderbuch „Staub“

Staub kann tolle Geschichten erzählen. Dies und viel mehr erfährt man in Silke Schlichtmanns Kindersachbuch „Staub“.
Von Birgit Müller-Bardorff
    „Staub“ von Silke Schlichtmann
    „Staub“ von Silke Schlichtmann Foto: -

    Für viele ist Staub ein Ärgernis, das beseitigt werden muss, doch damit räumt dieses Buch gründlich auf. Denn ohne Staub wäre vieles nicht: das Wetter, das Klima, das Essen, die Kunst, die Wissenschaft, ein strahlend blauer Himmel, ein wunderschönes Abendrot. Und schließlich ist ja auch die Erde aus Staub entstanden - aus Sternenstaub.

    „Staub“ ist unterhaltsam, informativ und kindgerecht

    Die Münchner Autorin Silke Schlichtmann präsentiert in ihrem Sachbuch „Staub“ unterhaltsam und kindgerecht Erstaunliches über die kleinen Partikel, die man oft nur mit Dreck, Niesen und Husten in Verbindung bringt. Demnach hat Staub Superkräfte und kann in der Atmosphäre sogar der Erderwärmung entgegenwirken. Staub ist außerdem ein toller Geschichtenerzähler, denn er verrät, ob in einem Haushalt Tiere leben, ob geraucht wird und welche Kleidung seine Bewohner tragen. Damit kann er auch helfen, Verbrechen aufzuklären und das Leben in früheren Zeiten zu erforschen.

    Alles andere als verstaubt ist das Buch nicht nur durch den bei fundierter Information vergnüglichen und lockeren Erzählstil Schlichtmanns, sondern auch durch die humorvollen Illustrationen von Maja Bohn.

    Silke Schlichtmann schreibt humorvoll und informativ über Staub.
    Silke Schlichtmann schreibt humorvoll und informativ über Staub. Foto: Carmen Palma

    Silke Schlichtmann: Staub. Tulipan, 48 Seiten, 18 Euro – ab 6

