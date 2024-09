Widerstand als Kunstform: Ausstellung zeigt den Kampf von Pussy Riot

Die Frau mit der Sturmhaube auf dem Kopf steht auf einem Tisch, hebt ihr Kleid und pinkelt Wladimir Putin ins Gesicht. Plätschern hallt durch den dunklen Raum. Es ist natürlich nicht der echte Putin, der angepinkelt wird, sondern ein Porträt von ihm. Und die Frau mit der Sturmhaube steht auch nicht wirklich in dem Raum, die Szene wird von einem Projektor auf die Wand geworfen. Auch so bekommt man aber eine Vorahnung, was einen in den folgenden Räumen erwartet.

