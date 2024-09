Eine japanische Serie bricht Rekorde: Warum „Shogun“ riesige Erfolge feiert

Bei der Verleihung der Emmy-Awards 2024 wurde das, was seit längerer Zeit schon weitläufige Meinung gewesen war, praktisch offiziell: Eine bessere Serie als „Shogun“ ist in den letzten zwölf Monaten nicht auf den Markt gekommen. Und wer zu Superlativen neigt, könnte sogar behaupten: Es gab überhaupt noch nie eine Produktion gewesen, die so überzeugend ist wie diese. Denn bei der US-amerikanischen Verleihung der Emmys – den Oscars unter den Serien-Preisen, die diesmal am 15. September vergeben wurden – hat die Dramaserie neue Rekorde aufgestellt.

