1201 Buben und Mädchen starten im Landkreis Landsberg ihre Schullaufbahn

Bunte Schultüten, glänzende Augen und vielleicht auch ein paar aufgeregte Tränen: Der erste Schultag ist für Kinder und ihre Familien ein ganz besonderes Ereignis und markiert einen neuen Lebensabschnitt. Jetzt war es wieder so weit und im Landkreis Landsberg startete das neue Schuljahr. In Pürgen gibt es heuer besonders viele Buben und Mädchen, die in ihre Schullaufbahn starten. Und auch landkreisweit betrachtet sind es mehr Erstklässlerinnen und Erstklässler als im vergangenen Jahr.

Vanessa Polednia Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pürgen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis