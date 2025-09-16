Icon Menü
1201 Erstklässler starten im Landkreis Landsberg in ihre Schulzeit

Landkreis Landsberg

1201 Buben und Mädchen starten im Landkreis Landsberg ihre Schullaufbahn

Heuer gibt es im Kreis Landsberg mehr Schulanfänger als im vergangenen Jahr. In der Gemeinde Pürgen wird sogar eine weitere erste Klasse eingerichtet.
Von Vanessa Polednia und Dominik Stenzel
    Schulleiterin Anke Treutlein begrüßte in Lengenfeld gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern die Erstklässler und deren Verwandte.
    Schulleiterin Anke Treutlein begrüßte in Lengenfeld gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern die Erstklässler und deren Verwandte. Foto: Christian Rudnik

    Bunte Schultüten, glänzende Augen und vielleicht auch ein paar aufgeregte Tränen: Der erste Schultag ist für Kinder und ihre Familien ein ganz besonderes Ereignis und markiert einen neuen Lebensabschnitt. Jetzt war es wieder so weit und im Landkreis Landsberg startete das neue Schuljahr. In Pürgen gibt es heuer besonders viele Buben und Mädchen, die in ihre Schullaufbahn starten. Und auch landkreisweit betrachtet sind es mehr Erstklässlerinnen und Erstklässler als im vergangenen Jahr.

