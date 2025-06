150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Thaining – Ein Fest trotz Regenwetters

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Thaining – ein Anlass, der nicht nur die Mitglieder der Wehr, sondern die gesamte Gemeinde bewegte. Die Feierlichkeiten waren trotz widriger Wetterbedingungen ein voller Erfolg und zeigten den starken Zusammenhalt in der Gemeinde. Ursprünglich hätte das Fest mit einem festlichen Kirchenzug durch den Ort beginnen sollen – ein feierlicher Auftakt, bei dem Vereine, Gäste und die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden gemeinsam zur Kirche marschieren wollten. Doch aufgrund immer wieder auftretender Regenschauer wurde umdisponiert und der Kirchenzug abgesagt.

Stattdessen begann der Festabend mit einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin, zelebriert von Pater Joaquín, Pater Stanley und Diakon Franz Bauer. In der feierlichen Messe standen Dankbarkeit für 150 Jahre Einsatz und unzählige ehrenamtliche Stunden sowie das Gedenken an die verstorbenen Mitglieder, die das Fundament des Vereins gelegt haben, im Mittelpunkt. Diakon Bauer betonte in seiner Predigt die Bedeutung des „Dienstes am Nächsten“ und stellte die Freiwillige Feuerwehr als Symbol für gelebte Nächstenliebe und Solidarität in der modernen Gesellschaft heraus.

Im Festzelt am Feuerwehrhaus in Thaining wurde das Jubiläum gebührend gefeiert

Im Anschluss an den Gottesdienst fanden die offiziellen Festansprachen statt. Schirmherr und Bürgermeister Leonhard Stork würdigte das außerordentliche Engagement der Feuerwehr über Generationen hinweg und betonte deren unverzichtbare Rolle im Gemeindeleben. Auch auf seine eigene 20-jährige aktive Dienstzeit sowie seine Tätigkeit als Gerätewart blickte er zurück. Kreisbrandinspektor Alfons Düringer würdigte die Thaininger Wehr für ihren Ausbildungsstand, ihre Ausstattung und vor allem für den generationsübergreifenden Zusammenhalt, während Vereinsvorsitzende Tanja Bauer auf die bewegte Geschichte der Feuerwehr Thaining, die Gemeinschaft und die intensive Vorbereitung der Jubiläumsfeier zurückblickte. Nach den Reden begaben sich die Gäste zum Kriegerdenkmal, wo in einem stillen Totengedenken der verstorbenen Mitglieder gedacht wurde.

Danach setzte sich der Festzug zum Festzelt am Feuerwehrhaus in Bewegung, in dem bereits alles für einen gemütlichen und stimmungsvollen Abend vorbereitet war. Die Blaskapelle Thaining sorgte mit traditioneller Bierzeltmusik für zünftige Stimmung, bevor sie im weiteren Verlauf mit Partymusik das Zelt zum Beben brachte. Kommandant Christian Finsterwalder und Vereinsvorsitzende Tanja Bauer überreichten den anwesenden Feuerwehren und Ortsvereinen jeweils ein Gastgeschenk und nutzten die Gelegenheit, für besondere Hilfeleistungen bei einigen Gästen Danke zu sagen. Bis in die frühen Morgenstunden feierten Gäste, Feuerwehrkameraden und Freunde. (AZ)